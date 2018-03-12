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Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3347 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Son dakika habere göre, operasyonda TSK ve ÖSO güçlerinin, Afrin merkeze 1,5 kilometre mesafede olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Afrin'in merkezine yapılacak operasyonla ilgili "Emin adımlarla yürüyoruz. Afrin'e giriyoruz" demişti.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 52'nci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 56'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 347 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıyeten TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'e 1,5 yaklaştı.

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4 KÖY DAHA ALINDI

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

AFRİN İLÇE MERKEZİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, AA havadan görüntüledi. Diğer yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı. Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.

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TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy, 31'si kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolüne aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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50 KİRPİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı 52’nci gününde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor. Afrin kent merkezinin kuşatılması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi de Suriye’ye sevk edildi.

HEDEFLER ÇNRA İLE VURULDU

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ÇNRA’ların ateşlenmesi sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabından "Rabbimize ettiğimiz dualarımız, Afrin kapılarına dayanan kahramanlarımız için" notuyla paylaştı.

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TERÖRİSTLER BÖYLE VURULDU

Terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan ATAK helikopterlerinin, Afrin kırsalında zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalışan teröristleri etkisiz hale getirilme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalıştıkları tespit edilen teröristlerin, ATAK helikopterini fark edince bulundukları yerden kaçarlarken yoğun bir şekilde ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.

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193 BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 155'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 193 bölgeyi kontrolü altına aldı. AA'nın harita alan ölçümlerine göre, harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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SİVİLLER AFRİN'DEN KAÇIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezini kuşatmaya devam ediyor.

Harekat kapsamında tamamı kuşatılmaya çalışılan Afrin'in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı.

Afrin'de yaşayan siviller, yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte, rejimin güneyde kontrol ettiği Nubul ile Zehra bölgelerine ve doğuda yine PKK'lı teröristlerin işgal ettiği Münbiç tarafına gidiyor.

Afrin'de öldürüldü! PKK kimliğini gizlediAfrin'de öldürüldü! PKK kimliğini gizledi
Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...
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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ALLAH TÜRK MİLLETİNDEN TÜRK OLAN HERKESTEN YARDIMINI ESİRGEMESİN TÜRKÜ TÜRK DÜŞMANLARINDAN EMİN VE MUAFAZA EYLESİN RABBİM İŞLLH,
@vural1946 PKK ne zaman Köşeye sıkışsa "BARIŞ" çağrısı yapan Türk (!) Tabipler Birliği de bu Dua ya Dahilmi? Sen önce Müslüman gibi Dua etmeyi öğren Yoksa Gavur için dua edersin ,Millet de Meseleyi anlamaz ve bilmeden "AMİN " der
yorum yapacağım diye saçmalamışsın.göya küçük beyninle mesaj veriyorsun
sessiz sedasız yorumlara kırmızı oy veren hain chpkk nin hain fetonun hain elemanları. bi şehit haberi gelse de hemen yorumlara akpye saldirsak diye bekleyen güruh. bu haberler sizin hiç hosunuza gitmiyor. çünkü sizin sfrinde işiniz yok orda askeriniz yok olmayacak ta. siz artık hep yönetilen olacaksınız. biz kimi seversek kimi secersek siz ona itaat edeceksiniz. vesayet geçti
@kimyafer chpkk nedir, ne anlamı var? akpkk mhpkk hdpkk, spkk hepsiin sonuna pkk eklenebilir, ne bu şimdi?
Bu 3300’teröristin kaçı pkk’lı terörist?!
30.000 kişi olduklarını iddaa ediyorlardı. 30.000' ininde gebertin şu VATAN HAİNİ köpeklerin.
Haydi YaAllah
Türk ordusu Yaşayan ölüleri ebedi huzura kavuşturuyor
hani halk ypgden kaçıyordu .İşgal ordusu afrinde
@asdoper04 Gittin mi gördün mü, harbi mi?
Görünüre ve bazı yorumlara göre sadece Afrine değil anlaşılan birilerine de giriyoruz.
artık şu gebertilen teröristlere etkisiz hale getirildi demeyin.. öldürdü deyin, yada gebertildi deyin
Dikkat hermeniler kablo ile patlayıcıları uzak noktalardan patlatacaklar önce likli hedef kablolarun ucundaki hermeniler olmalı patlayıcı tesbit edici uydudan yönetilen sistem iyi calıştırılmalı kabloların bitimindeki hermenilerin saklandığı binalar iyi tesbitten sonra heronlarla yok edilmeli..
@karpinli ne diyosun dostum, hangi dünyadasın?
@karpinli Ne diyorsun sen yaa..hermeni ne oluyor?? :)))))
YAWRU VATAN AFRİN
Bir an önce girin ve bu savaşı daha fazla uzamadan,fazla şehit vermeden bitirin..Allah yardımcınız olsun.
Afrini afrinliye teslim edeceklermiş teror hniyet ne beklersin?
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