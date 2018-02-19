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Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ndeki o yazı Mehmetçiğin kararlılığını ortaya koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:08 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü  Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı.

Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ndeki o yazı Mehmetçiğin kararlılığını ortaya koydu

Hasan ERŞAN/İSTANBUL,(DHA) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldı.

HAREKAT MERKEZİNDE "BU TAKIM BU MAÇI ALIR" YAZISI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı ise dikkat çekti. Zeytin Dalı Operasyonuna katılan Mehmetçik, moral,motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimleri yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor.

(FOTOĞRAF)

Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ndeki o yazı Mehmetçiğin kararlılığını ortaya koyduZeytin Dalı Harekat Merkezi'ndeki o yazı Mehmetçiğin kararlılığını ortaya koyduZeytin Dalı Harekat Merkezi'ndeki o yazı Mehmetçiğin kararlılığını ortaya koydu

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