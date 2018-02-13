Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha alındı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 53 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenleniyor.

TSK ve ÖSO, Türkiye-Suriye sınır hattındaki yerleşimlere saldıran PYD/PKK'yı temizlemek için Cinderes'e yoğunlaştı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Arçalı, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

TSK AÇIKLADI: 1439 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439'a yükseldiğini bu sabah açıkladı.

Açıklamaya göre, yalnızca gece kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.