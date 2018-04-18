Zonguldak'ta traktör devrildi: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Süleymanbeyler köyünde Durdu Karataş idaresindeki 81 AT 407 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eğimli arazide devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelene sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karataş'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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