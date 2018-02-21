HABER

Afrin'e giden bir özel harekatçının sözleri duygulandırdı

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 22:23 | Son Güncelleme

Afrin’e giden bir özel harekatçı meslektaşının çocuğuna 'Ağlama, Afrin’de babanla misket oynayıp geleceğiz' dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan 44 özel harekat polisi, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yola çıktı.

Afrin’e göreve giden 44 özel harekat polisini uğurlamak için Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende özel harekat polislerinin yüzlerindeki gülümseme eksik olmazken, gözyaşı döken bir meslektaşının oğluna, “Ağlama baban ile Afrin’de misket oynayıp geri geleceğiz” diyen bir özel harekat polisi kameralara yansıdı. İlk olarak meslektaşlarıyla, ardından ise aileleriyle vedalaşan özel harekat polisleri, daha sonra Mehter Marşı eşliğinde ve dualar ile Afrin’e gitmek üzere yola çıktı.

JÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusuJÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusu

Törende konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 50 özel harekat polisimizi Afrin’e uğurluyoruz. Rabb'im onların yardımcısı olsun ve onları korusun. Bugün bu hainler Kürt devletleri kurmak için sona geldik, dediler ve Kuzey Suriye’de böyle bir yapılanma içerisine girdiler. O nedenle Afrin operasyonu devletimizin birliği ve beraberliği için kaçınılmaz bir operasyondur. Buraya giderken onur ve şerefle gideceksiniz. Buradan polislerimizin yakınlarına da seslenmek istiyorum. Üzülmeyin. Onları koruyacak olan Allah’tır. Namusumuz, şerefimiz ve bayrağımız için oraya gitmemiz gerekir. Kahraman askerlerimiz ve kahraman polislerimiz, bugün devletim bana görev veriyor, diyerek korkusuzca oraya gidiyorlar. Polislerimizin yolu açık olsun. Rabb'im yardımcıları olsun” dedi.

Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama!Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama!

Konuşmaların ardından dualar okunarak tekbir ve Mehter Marşı eşliğinde özel harekat polisleri Afrin’e uğurlandı.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, polislerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özel Harekat Afrin

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Okuyucu Yorumları 10 yorum
yazik onlardan oncede misket yada dugune gidenler kupkuru bir tahtanin icinde geri donduler bir hic ugruna
madem bi hiç uğruna ndn hala bu vatan topraklarında nefes alıyorsun iltica kabul eden bi sürü düşman ülke var oraya git. senin kuru tahta dediğin ayyıldızlı tabutun içine girip şehadet şerbetini içmek isteyen başta bn olmak üzere bi sürü vatan evladı var yazık size . . .
@ido_pling_1978 sen iç mehur şehadet şerbetiymiş nerden buluyorsunuz boyle garıp kelımeleri orumcek kafalılar
İnşaAllah herhangi bir çatışma olmadan bu iş konuşarak çözülür.Savaş değil bu.Bazı eziklerin egosunu tatmin etme koltugunu koruma çabaları.Ülke ne kadar karışık olursa ohal ne kadar uzatılırsa kan ne kadar çok akarsa koltugunu daha sağlam koruyacağını sanıyor
Allah (c.c.) yar ve yardımcınız olsun arslanlar. Sizler bu ülkenin gerçek sahipleri öz evlatlarısınız. Sizler bu dünyada ilahi adaletin yansıması ve geleceğin teminatısınız. Ayağınıza taş degmesin. Bu millet sizinle her daim.
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN KARDEŞLERİM.....
Bozkurtlar yolaçıkmış ALLAH yar ve yardımcınız olsun... PAPA dostu TÜrklüğü bölücük sayan arapmasan karisimi rabiscilerin alayimi bilo gibi çürük yada buro gibi ABD vatandasi veya damat ferit gibi fetos ürünü bedellimi papanın cocugu palermo nerde?
özel harekat ı sevmeyen vatan hainidir
allah yardımcıları olsun duamız sizlerle sagsalim dönmeleri enbüyük temennimizdir.
gaziantep de yaşıyorum az önce yağmur yağıyordu biraz üç tane suriyeli genç nasıl daha iyi selfi çekilir onun uğraşındaydı artık siz gerisini nasıl doldurursanız doldurun
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması

'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı! Halı sahanın tellerine kendini astı

'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı! Halı sahanın tellerine kendini astı

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

'En iyi Türk ölü Türk' sözlerine suç duyurusu

'En iyi Türk ölü Türk' sözlerine suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.