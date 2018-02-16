Sağlık Müdürlüğü alarma geçti! 2 hastanede bulunanlar aşıya çağrıldı

Aydın Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 2 yaşındaki Iraklı göçmen çocuk, geçen hafta sonu sağlık kontrolü için önce Aydın Devlet Hastanesi ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerin ardından çocuğa kızamık teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Çocukta kızamık vakası görülmesi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nü alarma geçirdi. Çocuğun götürüldüğü iki hastanede beklerken yakınlarında bulunan erişkin ve çocuklar tek tek kamera ile tespit edildi. Bu kişiler ve çocukla temasta bulunan sağlık çalışanları, kontrol için toplum sağlığı merkezlerine çağırıldı. Çocuk ve yetişkinlerin kızamık aşıları kontrol edildi.
'SIKINTILI BİR DURUM SÖZKONUSU DEĞİL'
Sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığına dile getiren Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, olayı doğrulayarak, "Irak göçmeni olan 2 yaşındaki çocuğun kızamık hastalığı şüphelisi olduğunu tespit ettik. Bu durumda yapılması gereken tüm rutin uygulama ve tedbirleri aldık. Çocuk hastanedeyken ona yakın olan ve temasta bulunanları tespit ederek tedbir amaçlı aşı yaptırıyoruz. Her şey kontrolümüz altında sıkıntılı bir durum söz konusu değil" dedi.
Cesedi dere yatağında bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 1 yorum