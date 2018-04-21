Aras Bulut İynemli’ye, İtalya güzeli eşlik etti

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli reklam yüzü olduğu DeFacto’nun yeni reklam filmi için İtalyan top model Laura Grassi ile kamera karşısına geçti. DeFacto’nun yeni sezon jean koleksiyonunun tanıtıldığı filmin çekimleri Balat, Sirkeci Garı ve İstinye Limanı gerçekleşti. Çekimler sırasında Laura Grassi ile Aras Bulut İynemli eğlenceli anlar yaşadı.
Laura Grassi ile Aras Bulut İynemli’nin eğlenceli anlar yaşadığı reklam filminde, ikilinin birbiriyle olan uyumları gözlerden kaçmadı.
Pantolon, gömlek, etek ve montlardan oluşan jean koleksiyonunun tanıtıldığı filmde, ‘Nerden aldın’ sorusuna cevap olarak, Fas, Arnavutluk, Lübnan ve Moskova’ya kadar her yerde DeFacto yanıtı alınıyor. “Türkiye’nin markası DeFacto, bugün dünyanın 24 ülkesinde yarın dünyanın her yerinde” sloganıyla yayınlanacak.
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