Aydın’da 8 nisan Romanlar günü coşkusu

Aydın’da 8 Nisan Romanlar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler renkli geçti. Kendi günelrinde doyasıya oynayıp eğlenen Romanlara protokol üyeleri eşlik etti. Efeler Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki Roman şenlikleri Romanlara has bir etkinlikle kutlandı.

Sabah saatlerinde Ilıcabaşı Mahallesi’nde toplanan Romanlar, etkinliğe yöresel kıyafetleri ile katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlamalarda fasıl ekibi ve roman dans grubu gösterileri tüm davetlileri coşturdu.

Efeler Belediyesi tarafından çeşitli ikramların sunulduğu kutlamalarda dans gösterileri ve eğlence sabahtan akşama kadar devam etti.

Oldukça renkli geçen ve mahalle sakinlerinin eksiksiz katıldığı 8 Nisan Romanlar Günü etkinliklerine; Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, AK parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş, Romanlar Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım Çağdaş Roman Kadınlar Derneği Başkanı Necla Yanar, Aydın’daki roman derneklerinin başkanları katıldı.

Romanlar adına Erdoğan’a teşekkür etti

Ilıcabaşı mahallesinde 2 bin 500 olmak üzere federasyon çatısı altında yaklaşık 100 bin Roman vatandaşı olduğunu belirterek kendilerine haklarını başbakanlığı döneminde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan2a teşekkür eden Aydın Romanlar Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz konuşmasına, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nün tarihçesi hakkında bilgi vererek başladı. 2009 yılından bu yana 8 Nisan’ı Romanlar Günü olarak kutladıklarını belirten Aydeniz, Ilıcabaşı mahallesi’nin sorunlarını da dile getirerek yaşanan sorunların çözümünü istedi.

Aydın Çağdaş Roman Kadınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necla Yanar ise Romanlar olarak başarmak ve farkedilmek istediklerini belirterek bazı konularda kendilerine fırsat verilmesini istedi.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ise renkli kişilikleri olan Romanlardan övgü ile söz edip Ilıcabaşı Mahallesi’ne yaptıkları hizmetlerden söz ederek Romanlara yönelik pozitif çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Sabah saatlerinde müzik ve danslarla başlayan Romanlar Günü kutlamaları, protokol konuşmalarının ardından da müzik ve danslarla gün boyu devam etti.