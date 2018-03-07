Büyükşehirden nostaljik konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür merkezleri kursiyerlerinden oluşan orkestra ve koro dün akşam seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Murat Akyüzlü yönetimindeki orkestra ve koro, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirildi.
Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi’ndeki konserde, Yeşilçam filmlerinde yer verilen ve herkes tarafından bilinen "Mavi Boncuk", "Huysuz ve Tatlı Kadın", "Kalamış", "Nasıl Geçti Habersiz" gibi 30’dan fazla şarkı söylendi.
Yoğun ilgi gören konserde seyirciler de şarkılara eşlik edip konseri coşkuyla izledi. İzmir Marşı’yla son bulan gecede, Yeşilçam’a emek vermiş, Türkiye sinemasının temelini oluşturan ustalar da anıldı.
Seyirciler kendilerine nostalji yaşatan konser için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.
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