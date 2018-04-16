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Diva ile Abacı 6 yıl sonra aynı sahnede

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy ile Türk Sanat Müziği’nin dev sesi Muazzez Abacı, tam 6 yıl sonra Ankara’da aynı sahneye çıkmaya hazırlanıyor.Bülent Ersoy ve ile Muazzez Abacı, 21 Nisan akşamı Ankara’nın gözde eğlence merkezi Winner İncek’de sahneye çıkacak.

Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy ile Türk Sanat Müziği’nin dev sesi Muazzez Abacı, tam 6 yıl sonra Ankara’da aynı sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Bülent Ersoy ve ile Muazzez Abacı, 21 Nisan akşamı Ankara’nın gözde eğlence merkezi Winner İncek’de sahneye çıkacak. Konserin rezervasyonları haftalar öncesinden biterken, Başkentliler bu tarihi geceye şahitlik yapacak.
Diva ve Abacı en son 2012 yılında Bostancı Gösteri Merkezi’nin sahnesine çıkmıştı. Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı o günden sonra da hiç aynı sahneyi paylaşmadı.

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