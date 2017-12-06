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İrem Derici: Bizim jenerasyon daha kucaklayıcı

MAGAZİN HABERLERİ | 06.12.2017 13:33 | Son Güncelleme 06 Aralık 2017

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - POP müzik şarkıcısı İrem Derici, kendisinden önceki jenerasyondaki şarkıcıların birbirlerini kıskandığını ifade ederek, "Bizde kıskançlık yok. Bizim jenerasyon daha kucaklayıcı” dedi.

Adapazarı'nda bir alışveriş merkezinde konser veren İrem Derici, sahnede seyircilere seslenerek, "Aleyna Tilki 17 yaşında, ben geldim 30 yaşına. Yaşlandım ama her yaşın ayrı güzelliği var. Önceki jenerasyonlar birbirini kıskanıyormuş, bizde kıskançlık yok. Ben Edis'in de, Aleyna'nın da şarkısını söylüyorum. Merve Özbey benim şarkılarımı söyler, birbirimize selam göndeririz. Bizim jenerasyon daha kucaklayıcı” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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