Kardashian’ın Erzurum ve Karslı olduğu ortaya çıktı

Ermeni asıllı dünyaca ünlü ABD’li TV yıldızı ve manken Kim Kardashian’ın soyağacının Erzurum ve Kars’a kadar uzandığı ortaya çıktı. Erzurumlular “Kim Kardashian’ı” tanıyor musunuz? sorusuna ilginç yorumlarda bulundu.

Aile kökleri Türkiye’ye dayanan Ermeni asıllı ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian’ın soyağacı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi Kardashianların, Erzurum’da ve Kars’ın Karakale köyünde yaşamış atalarına ait fotoğrafları yayınladı.

Erzurum’a göç ettiler

Kim Kardashian’ın büyük büyük babası Hovhannes Miroyan ile büyük büyük annesi Lusyak Çorbacıyan, 1900’lü yılların başında kızları Vartanuş’u yanlarına alarak Erzurum’dan California’ya göç ettiler. Vartanuş, ABD’de Arakel Arakelyan ile evlendi. Çiftin Helen Arakelyan adlı kızları ise Kars göçmeni Arthur Kardashian ile dünya evine girdi. Kim’in star yeteneğini de, enerjik babaannesi Helen’den aldığı konuşuluyor.

Dedesi 1913 yılında Türkiye’den ayrıldı

Arthur-Helen çiftinin Robert adını verdikleri bir oğlu oldu. Robert, daha sonra ünlü bir avukat oldu ve Amerikalı yapımcı Kris Jenner ile yaptığı evlilikten Kim doğdu. Kim Kardashian’ın Kars kökenli baba tarafından büyük dedesi Tatos, 1913 yılında Türkiye’den ayrıldı.

“Erzurumlulardan Kim Kardashian’ı tanıyor musunuz? sorusuna ilginç yorumlar”

Kardashian’ın aile köklerinin Kars ve Erzurum’a dayandığı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Erzurumlu ve Karslılar ‘Hemşehri’ esprileri yaptılar.

Kim Kardashian’ı tanıyor musunuz? sorusuna Erzurumlular ilginç yorumlarda bulunarak bazıları tanıdıklarını çoğunluk ise Kardashian’dan haberdar olmadıklarını söyledi.