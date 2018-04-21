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Kemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece kulüpleri sezonu açtı.

Kemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece kulüpleri sezonu açtı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış gecesinde Simge Sağın konser verdi, DJ Burak Yeter performans sergiledi. Gece kulüplerinin vazgeçilmezi go- go kızları ise danslarıyla büyüledi.
Kemer'de iki büyük gece kulübünün kapılarını açmasıyla gece hayatı da hareketlendi. Binlerce yerli ve yabancı turist gece kulüplerini doldururken, birçoğu yoğunluktan içeri giremedi. Açılışlar renkli görüntülere sahne olurken, Kemer gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen go- go kızları, DJ performansları eşliğinde sergiledikleri danslarıyla büyüledi.
'Miş Miş' adlı şarkısıyla ünlenen Simge Sağın kulüplerden birinde sahneye çıkarken, diğerinde ise DJ Burak Yeter performans sergiledi.

FOTOĞRAFLI

Kemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dediKemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dediKemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dediKemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi

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