Kraliyet ailesini doğum heyecanı sardı

Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunun doğumu için hastaneye götürüldü.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğu ve tahtın yeni varisini dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Middleton, üçüncü çocuğunun doğumu için hastaneye götürüldü. Kate Middleton’ın oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesindeki Lindo Wing kliniğinde doğum yapacağı bildirildi.