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Naomi Campbell, Nusr-Et’in müdavimleri arasında

MAGAZİN HABERLERİ | 12.02.2018 11:48 | Son Güncelleme

Moda sahnesinin en ikonik süper modellerinden biri olan Naomi Campbell, Nusr-Et’in müdavimleri arasına girdi.Tuz serpme hareketini imzası haline getirerek fenomen olan Nusret Gökçe, restoran zincirinin yeni mekanı Nusr-Et Steakhouse New York’ta son olarak Naomi Campbell’i ağırladı.

Moda sahnesinin en ikonik süper modellerinden biri olan Naomi Campbell, Nusr-Et’in müdavimleri arasına girdi.
Tuz serpme hareketini imzası haline getirerek fenomen olan Nusret Gökçe, restoran zincirinin yeni mekanı Nusr-Et Steakhouse New York’ta son olarak Naomi Campbell’i ağırladı. Son günlerde New York Sağlık Departmanının çıplak elleriyle yemek yaptığı gerekçesiyle Nusret’e soruşturma açması sıcaklığını korurken 90’lı yılların efsane isimlerinden 47 yaşındaki Naomi Campbell’in beklenmedik ziyareti adeta destek niteliğinde oldu.
Cumartesi akşamı bir arkadaşıyla Nusr-Et Steakhouse New York’a gelen Naomi Campbell’in ‘Ottoman Steak’ siparişi verdiği öğrenildi.

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