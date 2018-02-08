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Ünlü modacı Cemil İpekçi vücudunu sigortalattı

MAGAZİN HABERLERİ | 08.02.2018 12:15 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Cemil İpekçi’nin tüm vücudunu sigortalattığı belirtildi.Vücudunun değişik bölgelerini sigortalatan ünlüler arasına ünlü modacı Cemil İpekçi de girdi.

Ünlü modacı Cemil İpekçi vücudunu sigortalattı

Ünlü modacı Cemil İpekçi’nin tüm vücudunu sigortalattığı belirtildi.
Vücudunun değişik bölgelerini sigortalatan ünlüler arasına ünlü modacı Cemil İpekçi de girdi. Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yaşamaya başlayan İpekçi’nin tüm vücudu, Almanya merkezli bir sigorta şirketi tarafından sigortalandı.
Fiziksel görüntüsünü korumaya büyük özen gösteren özellikle ünlü kadınların başvurduğu sigortalatma yöntemine ünlü modacı Cemil İpekçi de başvurdu. Almanya merkezli Omega24 adlı sigorta şirketi tarafından tüm vücudunun iki yıllığına sigortalandığı belirtildi. İpekçi’nin ödediği ücret açıklanmadı.
Sigorta şirketinin yetkilisi Savaş Çelik, özellikle İngiltere ve Hollanda’da yaşayan çok sayıda ünlü ismin vücudunu sigortaladıklarını söyledi.
Savaş, "Şimdiye dek birçok ünlü ismi sigortaladık. Son olarak Cemil İpekçi’nin tüm vücudunu iki yıllığına sigortaladık. Önümüzdeki Mart ayında yine ünlü bir Türk’ün vücudunu sigortalayacağız. Genelde İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden talep alıyorduk. Artık Türkiye’den de dönüş almaya başladık" diye konuştu.

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