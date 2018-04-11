BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Yeni açıklanan yatırım bedeli 135 milyar lira olan proje bazlı teşvik paketi ile 134 bin dolaylı istihdam gerçekleşecek ve cari açığımızda 19 milyar dolarlık iyileşme sağlayacağız. Yatırımların önünü açan bu teşvikler 2023 hedeflerimizin teminatı olacak." ifadesini kullandı.
Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 7,4'lük rekor büyümeyle, Türk ekonomisine yönelik felaket tellallığı yaparak moral bozmaya çalışan küresel timlere en güzel cevabı verdiklerini belirtti.
15 Temmuz gibi bir badireyi aşan, son dönemde başarılı sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinin saldırılarını bertaraf eden Türkiye'nin ekonomisinin ne derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Demiröz, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki yıllarda da bu algı operasyonlarının devam edeceğinin farkındayız. Şimdi de dünyayı kıskandıran bu sıra dışı büyüme performansımızın sürdürülebilirliğini sorguluyorlar. 2017'de yakaladığımız üretim performansının, ihracatın 170 milyar dolar gibi yeni bir rekora ulaşmasının, turizm sektöründe gördüğümüz ciddi toparlanmanın, 2018 yılı büyümesinde önemli bir etki oluşturacağını şimdiden görebiliyoruz. Hükümetimizin büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek tedbirleri ve çalışmaları da hızla devam ediyor."
Demiröz açıklamasında "Yeni açıklanan yatırım bedeli 135 milyar lira olan proje bazlı teşvik paketi ile 134 bin dolaylı istihdam gerçekleşecek ve cari açığımızda 19 milyar dolarlık iyileşme sağlayacağız.Yatırımların önünü açan bu teşvikler 2023 hedeflerimizin teminatı olacak." ifadesini kullandı.
Yakın zamanda Türkiye'den küresel markaların çıktığını görebileceklerini, önümüzdeki dönemlerde faiz belasından Türkiye'yi kurtararak, enflasyon rakamlarını düşürerek, ekonomideki her türlü tereddüdü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildiren Demiröz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"(Nükleer enerji) Ekonomimiz adına çok sevindirici bir gelişme olan bu adım, enerji alanında Türkiye'nin küresel rekabetteki konumuna önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu sayede Türkiye yalnız kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, uzun vadede cari açığını azaltarak, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yapısına da kavuşacaktır. Bu önemli adımın olumlu etkilerine, önümüzdeki yıllarda inşallah hep birlikte şahit olacağız."
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