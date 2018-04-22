24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası

24 Haziran seçimleri öncesi, ittifak kulisleri ve oy oranlarına dair anket sonuçları da bir bir ortaya çıkıyor. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı.
Yazısının başlığında, "‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası" ifadelerini kullanan Altaylı, Gezici Araştırma’nın patronu Murat Gezici'nin kendisini aradığını belirterek, "15 gün kadar önce yaptıkları yeni araştırmalarında İYİ Parti yüzde 17’ye kadar gerilemiş. Murat Gezici’ye göre seçime katılabilmesi halinde İYİ Parti’nin baraj sorunu olmayacakmış." diye yazdı.
Gezici’nin ittifaklarla ilgili de bir çalışması olduğunu belirten Altaylı, şunları yazdı:
"İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurması halinde bu ittifakın oyları yüzde 23’e kadar çıkıyor.
Diğer araştırma şirketlerinin bu ittifakın barajı aşamayacağını iddia ettiğini hatırlattım.
“Bu da benim iddiam. Seçimde görürüz. Tabii böyle bir ittifak kurulursa” dedi.
İYİ Parti’nin en fazla zarar verdiği parti ise Cumhuriyet Halk Partisi olmuş.
Gezici’ye göre eğer İYİ Parti- Saadet Partisi Demokrat Parti ittifakı kurulursa, CHP’nin oyları yüzde 19’a kadar geriliyormuş."
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?
İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?
Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Okuyucu Yorumları 2 yorum