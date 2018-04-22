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24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası" başlıklı yazısında, Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici'nin "İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurması halinde bu ittifakın oyları yüzde 23’e kadar çıkıyor." dediğini aktardı.

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası

24 Haziran seçimleri öncesi, ittifak kulisleri ve oy oranlarına dair anket sonuçları da bir bir ortaya çıkıyor. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı.

Yazısının başlığında, "‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası" ifadelerini kullanan Altaylı, Gezici Araştırma’nın patronu Murat Gezici'nin kendisini aradığını belirterek, "15 gün kadar önce yaptıkları yeni araştırmalarında İYİ Parti yüzde 17’ye kadar gerilemiş. Murat Gezici’ye göre seçime katılabilmesi halinde İYİ Parti’nin baraj sorunu olmayacakmış." diye yazdı.

Gezici’nin ittifaklarla ilgili de bir çalışması olduğunu belirten Altaylı, şunları yazdı:

"İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurması halinde bu ittifakın oyları yüzde 23’e kadar çıkıyor.

Diğer araştırma şirketlerinin bu ittifakın barajı aşamayacağını iddia ettiğini hatırlattım.

“Bu da benim iddiam. Seçimde görürüz. Tabii böyle bir ittifak kurulursa” dedi.

İYİ Parti’nin en fazla zarar verdiği parti ise Cumhuriyet Halk Partisi olmuş.

Gezici’ye göre eğer İYİ Parti- Saadet Partisi Demokrat Parti ittifakı kurulursa, CHP’nin oyları yüzde 19’a kadar geriliyormuş."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
%6 eksik chp gösteriyor diğer % 17 kimden geliyor kendi oyu mu :D düşün party sıfır daha % 10 mhp % 7 akp alsa gene tutmuyor yalanınız :D
iyi uçuşlar size uçun bakalım yok ya onlar %99 oy alacak ya niye yalan söylüyorsunuz hahahahahah :D
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