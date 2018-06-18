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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Gül, "CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Star gazetesinden Fadime Özkan'a konuşan Gül, "Demirtaş neden içeride, neden dışarıda değil?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı. Bağımsız mahkemelerin verdiği karar tutuklama ve yargılama da sürüyor. Burada Hükümetin, AK Parti'nin tutuklama ya da diğer süreçlerle ilgili söyleyeceği bir şeyi yoktur. AK Parti ve MHP dokunulmazlıkları kaldırdı çünkü ya terörle aranıza mesafe koyacak ya siyaset yapacaksınız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında AK Parti ve MHP'nin oyları yetmez, HDP'nin oy verecek hali yok, demek ki CHP de oy verdi. Anayasa değişikliğinde Meclis böyle bir tercih yaptı, bağımsız mahkemeler de böyle bir karar verdi. Tutuklu birini aday gösteren HPD'dir. Kimse buradan mağduriyet kahramanlığı çıkartamaz."

Gül, şöyle devam etti:

"Net söyledim; CHP'nin desteği olmasaydı dokunulmazlık kalkmaz, yargılama olmazdı. Tutuklamaya ya da tahliyeye karar verenler bağımsız mahkemelerdir. Ayrıca kişi tutukluyken aday gösterildi, belli kısıtlamalara tâbi olabileceği biliniyor. Başka tercih yapılabilirdi yapılmadı. Böyle bir gerekçe tahliye kanunumuzda yok. Aday kişi serbest kalır, demiyor yasalarımız."

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CHP HDP abdülhamit gül Selahattin Demirtaş 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vay be gerçekten bunlardan korkulur.Seçimi almak için bu sefer korktukları için ellerinden gelen tüm imkanlarla ve yalanlarla saldırıyorlar.İnsanda biraz utanma sıkılma olur.Muhalefet partileri dışında o adamın cezaevinden çıkmasını isteyen yok.Sizlere kalsa ömür boyu yatıracaksınız.
Ne haysiyetsiz adamlar, chp o oyları akp li vekillerde yargılansın diye verdi. Akılları sıra 2. tura kalınırsa hdp den muhalefete oy kaymasın diye milleti kışkırtıyorlar. Nerden bilsinler hırsız vekilleri yargılamayacağınızı. Hdpye madem bu kadar düşmansınız çözüm süreci diyerek neden yıllarca aynı masaya oturdunuz. Kimse kandırıldık demesin bunları şeytan bile kandıramz çünkü.
Akp seçmeni buna ne diyeceksiniz, adam açık açık şunu demiş, bizim gayemiz Demirtaş ı yargılamak tutuklamak değildi, Chp nin isteği ve desteği ile selo içeri girdi tutuklandı, meydanlarda öyle ince seloyu ziyaret ediyor bunlar vatan haini demekle olmuyor, buna ne diyeceksiniz akp seçmeni
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