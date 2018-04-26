IHAAW154403-SIY/26-04-2018

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak" dedi.

26.04.2018 15:44:03 TSI

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