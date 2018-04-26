HABER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

IHAAW154403-SIY/26-04-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. 26.04.2018 15:44:03 TSI NNNN

IHAAW154403-SIY/26-04-2018

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak" dedi.

26.04.2018 15:44:03 TSI
NNNN

İsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktıİsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı
TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklamaTSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama
Erdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumuErdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti'de kritik seçim toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.