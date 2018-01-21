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Afrin operasyonu ekonomiyi nasıl etkiler? Başbakan Yıldırım açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 21.01.2018 19:30 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisinin Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmeyeceğini kaydetti.

AK Parti Çanakkale İl Kongresi'nin ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, inşaat çalışmaları devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

"Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebileceği gibi görüşler var, Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Ekonomiyi niye olumsuz etkileyecek? Şu şantiyeye bakınca Türkiye'nin neleri yapmaya kabiliyetinin olduğu açıkça ortada. Afrin operasyonu dediğiniz, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon. Terörle mücadele, Hakkari'de, Şırnak'ta orada burada, dağlara, vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçeklisinden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alışveriş merkezlerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere hayat normal akışıyla devam ediyor. Tabii Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu'na mensup kardeşlerimiz orada bulunan PKK, DEAŞ terör gruplarını yok etmek, gerek orada yaşayan, Afrin'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda da ülkemize vaki tacizleri, saldırıları durdurmak için bir operasyon başlattı, Zeytin Dalı operasyonu başlattı. Bu zeytin dalının zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor. Öyle de bir özelliği var operasyonun adının. Bunu bir vatandaşımız çok güzel resmetmiş. Benim de hoşuma gitti, sizlerle paylaşıyorum."

AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EKONOMİMİ KALDI İŞ YERLERİ BİR BİR KAPANIYOR İŞ SİZLİK % 20 - 30 LARDA BUNLARIN UMRUNDAMI İNSANLARIN İŞ YERİ KAPANMIŞ İNSANLAR İŞSİZ KALMIŞ TEK SEVDALARI SİYASİ KOLTUK SEVDASI YATIYOR ALLAH ÜLKEMİZİN YARDIMCISI OLSUN.
Herkez rahat etsin diye bu uğraş paranın önemi yok onun yeri dolar ÖNCE VATAN ????
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