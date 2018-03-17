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Ahmet Davutoğlu, STK temsilcileriyle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Bir dizi toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere dün Van’a gelen Ahmet Davutoğlu, bugün ise kentteki STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van’daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Bir dizi toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere dün Van’a gelen Ahmet Davutoğlu, bugün ise kentteki STK temsilcileriyle bir araya geldi. Elite World Van Hotel’de düzenlenen kahvaltı programında STK temsilcileriyle bir araya gelen Davutoğlu, STK’ların sorunlarını dinledi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra Davutoğlu’nun Van’dan ayrılacağı belirtildi.

Ahmet Davutoğlu, STK temsilcileriyle bir araya geldi

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