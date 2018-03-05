AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim ittifakı teklifi görüşmelerinin geçen hafta başladığını ancak CHP'nin çalışma yapmak için ek süre istemesi nedeniyle bu haftaya ertelendiğini hatırlattı.

Teklifin görüşmelerinin bugün başladığını belirten Turan, şöyle devam etti:

'AYLARCA ÜZERİNE KONUŞACAK LÜKSÜMÜZ YOK'



"Ümit ediyorum bugün yarın bu kanun teklifine ilişkin komisyon müzakereleri biter. Haftaya pazartesi günü Genel Kurul görüşmelerine başlarız. Komisyonda veya Genel Kurulda makul, anlaşılır, sisteme katkı sağlayan değişiklikler varsa bunlar değerlendirilir.

Türkiye'nin demokratikleşmesinde, seçim sisteminin daha şeffaf, daha adil, daha uygulanabilir olmasında bir adım daha atılmış olur. Tüm dünyaya, tüm demokratik ülkelere örnek bir ittifakı da içerisinde barındıran bir teklif. Bu düzenleme üzerinde günlerce, aylarca konuşacak bir lüksümüz yok. Ülkemiz etrafındaki sorunlar, ekonomik beklentiler, diğer kanun teklifleri… Bunları değerlendirdiğimizde bir an önce bu kanun teklifimizin usule, iç tüzüğe uygun şekliyle Genel Kurulda yasalaştırıp, normal gündemimize devam etmemizde fayda var."