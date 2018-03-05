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AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan mecliste düzenlediği basın toplantısında Abdullah Gül isminin CHP içerisinde gündeme gelmesinin 'acziyet göstergesi' olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim ittifakı teklifi görüşmelerinin geçen hafta başladığını ancak CHP'nin çalışma yapmak için ek süre istemesi nedeniyle bu haftaya ertelendiğini hatırlattı.

Teklifin görüşmelerinin bugün başladığını belirten Turan, şöyle devam etti:

'AYLARCA ÜZERİNE KONUŞACAK LÜKSÜMÜZ YOK'

"Ümit ediyorum bugün yarın bu kanun teklifine ilişkin komisyon müzakereleri biter. Haftaya pazartesi günü Genel Kurul görüşmelerine başlarız. Komisyonda veya Genel Kurulda makul, anlaşılır, sisteme katkı sağlayan değişiklikler varsa bunlar değerlendirilir.

Türkiye'nin demokratikleşmesinde, seçim sisteminin daha şeffaf, daha adil, daha uygulanabilir olmasında bir adım daha atılmış olur. Tüm dünyaya, tüm demokratik ülkelere örnek bir ittifakı da içerisinde barındıran bir teklif. Bu düzenleme üzerinde günlerce, aylarca konuşacak bir lüksümüz yok. Ülkemiz etrafındaki sorunlar, ekonomik beklentiler, diğer kanun teklifleri… Bunları değerlendirdiğimizde bir an önce bu kanun teklifimizin usule, iç tüzüğe uygun şekliyle Genel Kurulda yasalaştırıp, normal gündemimize devam etmemizde fayda var."

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'ABDULLAH GÜL'E 7-8 SENE ÖNCE SAVAŞIRCASINA KARŞI ÇIKTILAR'

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağı yönündeki iddialara değinen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
    "CHP içerisinde 'Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin adayı olsun' diyen var, 'CHP'nin adayı olsun' diyen var, 'Tekrar aday olsun' diyen var, 'İttifak yapalım' diyen var, 'Yapmayalım' diyen var. Biz bunlara cevap yetiştirmekten yorulduk. Bir CHP'li vekilin, 'Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına oy veririm' demesi aslında bizim için anıtı dikilecek bir yaklaşım. Çünkü biz Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından sonra CHP'nin nasıl resepsiyonlara gelmediğini, nasıl o zamanki sayın Cumhurbaşkanının eşinden dolayı iftiralar, hakaretler yaptığını biliyoruz. Demek ki onlar da makulleşiyor ki 'Yasal zeminde kimin hakkı varsa destek olurum' diyor ancak CHP'nin bir an önce toparlanması gerekiyor. 7-8 sene önce olmaz dedikleri, adeta savaşırcasına karşı çıktıkları bir kişiye gelip bugün 'Aday ol' demeleri, onların acziyetini gösteriyor. Kendi içlerinden bir aday gösterememiş, kendi prensiplerine uygun aday gösterememiş olması bizim değil, onların problemi diye düşünüyorum."
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
chp umutlarını abdullah güle ve saadete bağlamış. rezilliğe düştükleri acziyete bak. bu partinin başından kılıcdarı al, odun koy, yine aynı oyu alır. delegesinden secmenine, vekiliden teşkilatına kadar, artık bunların kalitesini hala anlamadınızsa, size her şey müstehak.
Içimizdeki AK ITler düğmesi delik suriyelilerin avukatı olmuş aynı bizim askerimiz işte bu havatlar için şehit oluyor milyonlarcasida turkiyede yiyip içiyor .. tabi akitler BOZKURT TÜRKLÜĞU şeref sayan yiğitler çan verirken çürük yada bedelli ama gemicik yuzduruyor
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ittifak olup TÜRK milletine ihanet edenler KAHROLSUN. keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları kahrolsun.. Türk milliyetçiliğini ayaklar altınaltina alan feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet eden PAPA çocukları kahrolsun... Ne Mutlu Türküm Diyene !... Not:kırmızı veren PAPA çocuklarını göreceksiniz!!!
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR İLE ITTIFAKDAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI MAN ADASINA MİLYON DOLAR TRANSFER EDEN MILLIYETI BELIRSIZ PAPACILARA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Abdul latif şenerden demi örnek almazsın oda chp. nin cmhbaşkanı oluyordu birilerinin ben bışbakan olıcam dediği gibi ..
Demirtaş dışarıda olsaydı onu aday yaparlardı bu ihanet partisi
* Karşınızda CeHaPe yok. Din üzerinden yüklenmek sonuç vermez. Hatta ters tepebilir. * Geçmiş üzerinden vuramazsınız. Geçmiş ortak... SP7ye söylenecek her söz İktidar Partisi’ni de bağlar * Demokratlık üzerinden hava atamazsınız. Karşınızda 28 Şubat’ın gerçek mağdurları duruyor * Maneviyat da ‘malzeme’ olamaz! SP’nin yıllardır değişmeye duruşu ortada * Hırsızlık, yolsuzluk zaten yok... * Dış güçler, iç mihraklar diye yüklenmek de olmaz. Bunlar SP’nin mücadele alanını oluşturuyor * FETÖ diyemezsin, İsrail diyemezsin, Alman Vakıfları diyemezsin, CIA diyemezsin...
boş konuşuyon boşşş kaybetme korkusu sardı sızı bahcelı barajın altında kalmamak ıcın sıze sarıldı sızde secılememkten korktugunuz için denize dusen yılana sarılır mısalı bır bırınıze sarılmısınız yaanı ıkınızde bır bırınıze gebesınız bal tutan partmak yalar hesabı rahmetlı muhsın baskanın kemıklerını sızlatan BBP sının basındakı de mkatıldıı ıtıfaka sızın lan sız her seyı yapınca hak oluyorda baskları yapınca nıye cırnıyorsunuz karnınız agrıyor
SİYASİLER MUHALEFETLIGI BIRAKIP TÜRKİYE İÇİN BİR OLSUNLAR
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ittifak olup TÜRK milletine ihanet edenler KAHROLSUN. keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları kahrolsun.. Türk milliyetçiliğini ayaklar altınaltina alan feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet eden PAPA çocukları kahrolsun... Ne Mutlu Türküm Diyene !... Not:kırmızı veren PAPA çocuklarını göreceksiniz!!!
Türkiye'nin yüzde 51'ine yukarıdan bakanlar kendilerini neredeyse bir dev gibi hissediyorlar .
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