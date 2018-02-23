AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün oldu

AK Parti Feke İlçe Başkanlığına İbrahim Gün seçildi.

AK Parti Feke İlçe Başkanlığı olağan kongresi Feke Belediyesi Karacaoğlan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Fatmagül Demet Sarı’nın da katıldığı kongrede mevcut başkan Salim Gür ile İbrahim Gün’ün listeleri sandıkta yarıştı. 351 delegenin oy kullandığı olağan kongrede 211 delegenin oyunu alan İbrahim Gün AK Parti Feke İlçe Başkanlığına seçildi. Salim Gür’e ise 140 oy çıktı.