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AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

AK Parti grubu Cumartesi günü saat 11'de toplanacak. Kritik toplantıda Meclis Başkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Attığınız başlığın rezilliği!
BİRLEŞTİRİCİ BİRİMİ OLACAK HAYIR KİM OLACAK BENZER BİRİSİ OLACAK HİÇ İLGİLENMİYORUMKİ
yeliz hamdi olsun bu millete o yakışır.
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