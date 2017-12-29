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AK Parti'den son dakika Abdullah Gül'e KHK yanıtı!

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 18:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal gelen bir soru üzerine eski Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları hakkında "Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşması doğru değil" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılın son MKYK’sında 2017 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığını belirten Ünal, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

Ekonomi alanında ise 2017’de dış beklentilerin çok üzerinde bir başarının sergilendiğine dikkati çeken Ünal, büyüme oranındaki artışa değindi. Ünal, 2018 yılında 5.5 büyüme 170 milyar dolara ulaşan ihracat hedeflerinin olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de 144 bin kilometre kat ettiğini belirten Ünal, Erdoğan’ın 22 devlet başkanı ile görüştüğünü ifade etti.

"KENDİNİ GETİRENLERE BİR DİYET ÖDEMEKTEDİR"

Ünal, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu’nun askerlere yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ünal, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz sonrası söylemi, üslubu, stratejisi, sistematik olarak yürüttüğü bu siyaset biçimi artık milletimizin vicdanını kanatmaktan öte adeta bir ihanet noktasına gelmiş durumda. 15 Temmuz’u önce ‘kontrollü darbe, sonra tiyatro, öngörülmüş ama önlenememiş darbe olarak nitelendiren, FETÖ ağzıyla konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de 15 Temmuz’un kahramanlarını itibarsızlaştırmak için kendi kulağına fısıldananları paylaşıyor. Kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu kendini getirenlere bir diyet ödemektedir” dedi.

"KILIÇDAROĞLU KARNINDAN KONUŞMASIN"

“FETÖ’cülere dönük, onların haklarını savunmaya dönük bir söylem geliştiren Kemal Kılıçdaroğlu şunu bilmelidir ki bu millet kendine silah sıkan askerlere dönük saldırmayı bırakın linç uygulamayı, onların silahlarını ele geçirdiğinde onları tek tek infaz edebilirdi” diyen Ünal, “Sabaha kadar kendine ateş etmiş o FETÖ’cü askerlere bu millet dokunmadı, onları hukuka, emniyet mensuplarına teslim etti. O gecenin bir ahlakı, erdemi vardı. Bu akıl bu anlayış, bu akıl, sabahında kafası kesilmiş asker yalanını uydurdu. Kemal Kılıçdaroğlu şuna karar vermelidir, 15 Temmuz’da bu milletin gösterdiği kahramanlıktan kendi ülkesini adeta çıplak elle korumaktan rahatsızlık duymuş olabilir, hayal ettiği planlar gerçekleşmemiş olabilir, 15 Temmuz’la ilgili bir hayal kırıklığı olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu açıkça çıksın desin ki ‘ben darbecilerin yanındayım’ desin, karnından konuşmasın. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar söylemlerinin analizi yapıldığında, bu milletin yanında olmadığı, şehitlerimizin, gazilerimizin yanında olmadığı, onların hassasiyetleriyle ilgili konuşmadı görülmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit yakınlarımızla empati yaptığını zannetmiyorum” açıklamasında bulundu.

"GERÇEKTEN İÇİM YANIYOR"

Ünal, konuşmasında şunları kaydetti: “O gece kendi ülkesini korumak için sokağa çıkanlara hakaret eden milletvekiline karşı disiplin işlemi başlatacak mıdır? Başlatacağını zannetmiyorum. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu bu millete ‘sarayın askeri, halkın polisi, halkın askeri’ diye bölücülük yapıyor mu yapıyor. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, o gece darbe yapmak için harekete geçen, darbecilerin halkın üzerine ateş açan, darbecilerin çaresiz olduğunu söyleyecek kadar da aklımızla alay edecek bir üslup kullanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan vazgeçeceğini zannetmiyorum, çünkü kullandığı dil, üslup, içinde bulunduğu gaflet dalalet artık örtülemez hale gelmiştir. Biz, bu durumu acıyla izliyoruz. Biz bu durumu milletin ferdi olarak bu sözleri söylerken gerçekten içim yanıyor. Çünkü, bertaraf edilmiş bir darbe girişimi, kurtarılmış bir ülke varken Kemal Kılıçdaroğlu o gece tankların yanından sıvışmayı, kaçmayı tercih etmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu kadar kutsalı varsa, o geceyle ilgili bir daha konuşmaz.”

"O TERÖRİSTLERİN HAKKINI SAVUNUYOR"

Kılıçdaroğlu’nun ‘tek tip kıyafet uygulamasına’ ilişkin soruya Ünal, “PKK ne diyorsa PKK’nın elebaşları ne söylüyorsa CHP’de aynı şeyi söylüyor. Tek tip kıyafetle ilgili biz kamuoyuyla, Amerika, İngiltere, Almanya örneğini paylaştık. O gece darbe suçundan suçüstü yakalananların ve bu ülkenin güvenliğine, devletin bekasına dönük bir girişim içerisinde bulunanların yani teröristlerin tek tip kıyafet içinde olacakları ile ilgili düzenleme yapıldı, bu da kamuoyunda paylaşıldı. Meselenin masumiyet karinesine uygun olmadığı yönünde itirazlar var. AİHM kararlarına bakıldığında AİHM bir konuda karar verirken, tek bir unsura bakarak karar vermiyor, yargılamanın bütününe bakarak karar veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu burada da kimi savunuyor, burada o teröristlerin hakkını savunuyor gözüküyor. Bir kere de bu milletin yanında olsun. Ne olur bir kere de bu milletin yanında olsun, bu milletin adına demokrasi, insan haklarını konuşsun” karşılığını verdi.

ABDULLAH GÜL'E SERT YANIT: AK PARTİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK’lara ilişkin yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Ünal, “11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, AK Parti’nin milletvekilliği yapmış, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmış, AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını doğru bulmayız. Bu, bizi üzer. AK Partililer birbirleriyle medya üzerinden konuşmazlar. Eğer, gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız, dolayısıyla biz bu meseleyi istişare ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘üzüldüm’ ifadesinin nedeni de budur. Eksik gördüğü bir şey varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızla ya da Başbakanımızla gayet rahat bir şekilde istişare edebilecekken, bizimle medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür. Bizimle dostlarımızın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik, ahlak olarak da, AK Partili olmak birbiriyle medya üzerinden konuşmamaktır, istişare ile yürütmektir. Cumhurbaşkanımızın da Sayın Abdullah Gül’le teması olmamıştır” dedi.

TARTIŞMA YARATAN DÜZENLEME

Son KHK'da yer alan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme tartışmalara yol açmıştı. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkilere karşı hükümet düzenlemenin darbe girişiminin yaşandığı 15-16 Temmuz günlerini kapsadığını savunmuştu. CHP, söz konusu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştı.

"BÜYÜK BİR HASSASİYETLE ÇALIŞIYORUZ"

ByLock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek yeni bir KHK’nın çıkacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Ünal, “15 Temmuz gecesinden başlamak üzere, o gecenin bir erdemi vardı, bu aziz millet son derece merhametli hareket etti. 2016 Temmuz sabahı o teröristleri emniyet güçlerine teslim etti. Ondan sonraki süreçte biz hiçbir şekilde uluslararası hukuka aykırı hiçbir şeyin yanında olmadık. Tam tersine iç hukukta yeni yollar oluşturduk. Bu bir detay çalışma, ciddi çalışma, devletin, hükümetin ve ilgililerin bu konudaki hassasiyetini göstermesi açısından son derece önemlidir. Bizim tek bir amacımız var, adalet. Bu meselede de son derece hassas davranıyoruz. Bu konuda herhangi bir mağduriyet olmaması için de büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Bundan sonrası artık bunun ayıklanmasından sonra ilgili bakanlığımız bu konuda gerekli açıklamaları yapacak. Bu konuda gerekli ayıklama yapıldıktan sonra bu konuda ortaya çıkmış mağduriyet varsa bu giderilecektir” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olabilirim’ açıklamasına ilişkin konuşan Ünal, “Bizim ısrarla söylediğimiz bir şey var, 15 Temmuz’dan sonra kaçınılmaz olarak doğal ittifaklar oluştu. Bir tarafta kendi milletini, aidiyetini ölümüne seven yerli ve milli unsurlar, düşünceleri, siyasi görüşleri ne olursa olsun. Bir tarafta da Türkiye’yi her fırsatta şikayet eden, baktığınızda FETÖ ile söylem birliği içerisinde olan, PKK ile aynı dili konuşan, Türkiye karşıtı lobiler, aynı argümanlarla konuşan bir ittifak ortaya çıkı. Kimi çıkarırsanız çıkarın, kiminle gelirseniz gelin biz milletimizle, inandığımız değerlerle beraber yolumuza devam edeceğiz. 2019 ve daha sonrası Türkiye için çok daha güzel olacak. Biz özgüvenimizi muhafaza ederek 2023, 2053 hedeflerimizi gerçekleştirmek için yolumuza devam ediyoruz. Bizim gündemiz budur. Onlar kiminle geliyorlarsa buyursunlar gelsinler. Biz sandıkta milletimizin takdiriyle yolumuza devam edeceğiz. 8 defa yenildi, 9 defa yenilip de koltuğunu koruyan genel başkana da denilse denilse ‘dikta’ denir. Çünkü başka bir şekilde bu kadar başarısızlıkta genel başkanın koltuğunu koruması da mümkün olmaz” açıklamasında bulundu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
şair burda diyor ki tıpkı devlet bahçeli gibi abdullah gül de bize biaat etsin yoksa yakarız diyor
işiniz gücünüz kapalı kapılar ardında dümen çevirmek. bir kerede şeffaf olun. bi kerede tartışmaya açık olun. bir kerede muhalefet ile (tabi sıkıyorsa) açık oturuma çıkın da millet kimin ne bk olduğunu öğrensin.
adam devlet adamı gibi konuştu ne işinize gelmedi yine ?
siz dostlarınızı medyada tehdit edin kendinize gelince ohh oh
Gül gemileri yaktı...
neden medya üzerinden konuşmazmış??halkın gözü açılır diye dimi Mahir Efendi?hem karşında eski bir CUMHURBAŞKANI var saygılı olmayı öğrenin biraz karaktersizlik yapmayın senede birkaç günde olsa adam olun adam!!!alışmışsınız halkı mal yerine koymaya,,azıcık halkın gözünü açmaya gayret eden insanları susturmaya çalışıyorsunuz...sizin gibiler vitaminken bu adamlar siyaset yapıyordu uzayın bakalım!!!
BAK SEN MAHİR GÜLE 11. İ CUMHURBAŞKANININ DOKUNULMAZLIĞININ OLMASINI BİLE BİLE AHKAM KESMİŞ BU NE CÜRETTT..WAY WAY WAYY,!! EEE AĞZI OLAN PARTİLİ BURADA KONUŞUYOR,, KİŞİ FİKRİNİ BEYAN ETMEYECEKMİ YOKSA SİZİN ,İSTEDİĞİNİZ DOĞRULTUDAMI BEYAN EDECEK HAAA. !!
alın şu fetöcü yü içeri :):):):) bizim yandaşımız gibi konuşma dı çünkü
Neden doğru değil? saklanan birşey mi var acaba?
dostlarımız mı?? adam partinizin kurucusu be saygılı olun, edepli olun biraz...
Bunun neresi olay? bu başlığı atan gazetecilik yapabiliyorsa ben gözüm kapalı yaparım o işi
ak parti mensupları ve ak parti milletvelili olmuş kimsenin konuşma hakkı yok . Konuşursa tartışırsa hain ilan ediliyor. yazık ülkeme halkı temsil edenler edemiyo
sizi adam yerine koysaydı çoktan yakınlaşırdı zaten.kendi adamınız bile sizlerden uzak kalmaya çalışıyor.
Yanlış olanı diş geçiremeyeceginiz birinin hatırlatması işlerine gelmedi. Ulan, sizin kendi seçmeniniz bilr sizin ne bok olduğunuzu biliyor ama menfaatleri ve korkuları yüzüne ses çıkaramıyor. Az kaldı, Gül içinde fetocuydu zaten bu dediler oldular.
buna babası yine demiş, çık boş boş konu diye
sizin dostunuzda düşmanınızda belli değil
BU ORTAM BÖYLE.. İNTERNET ORTAMI.. KİMSE GOCUNMASIN.. YAPAN SİZSİZNİZ.. BU HALE GETİREN SİZ... BİRDE DOSTLUKTAN BAHSEDİYORSUNUZ.. KHK ÇIKARIRKEN KİME SORDUNUZ..? MİLLETE Mİ? YOK. BAŞKALRINAMI? YOK.. BU İŞLER SIKICI OLMAYA BAŞLADI... KAFANIZ BOZULDUMU KHK.. ..ÇIKAR.. YAPIŞTIR... 137 MADDE BE ARKADAŞ.. OKUMASI BİR GÜN. ANLAMASI.. Kİ O ÇOK ZOR.. YANİ ATLAMA TAHTASI... KHK.. 5 MADDEYİ GEÇMESİN.. TABİİ.. O DA.. ŞU KANUNUN.. DEĞİŞİK MADDELERİYLE.. 50 Yİ BULUR.. BU NE YA... ARAKADAŞ.. BU İŞİ...YA SİZ BİLMİYORSUNUZ.. YADA BİZ...
tam şakşakçı la bu adam......
amma uzattınız be .ilkokul talebesi gibi anca laf yetiştiriyorsunuz.demişse demiş daha ne uzatıyorsunuz.o ona demiş bu buna demiş kesin be artık.
Kendi partililerine DEFOLU diye basında açıklama yapan İLERİ DERECEDE GERİ ZEKALI AKP idarecileri siz YAHUDİ, KATİLLERİ VE PKK HAİNLERİNİ KORUDUNUZYA NOLUR GÜL'E SAYGI DUYSANIZ FİKRİNİ AÇIKLADI DİYE. Nerede sizde o İSLAM VE MÜSLÜMANA YAKIŞAN MÜSBET HAREKET. SİİİİZ ANCAK YAHUDİ DOSTLARINIZA BENZER FİİLLERDE BULUNCAK ÇAP VE KABİLİYETTESİNİZ.
@ilhansafa 9 seçim yırtılırsan böyle sizin gibi adamın ağzıda bozulur,,tipi de bozulur,,,cavatlar salyalar akıyor ağzınızdan,,kudurmuşlar,,,
Çok doğru söylüyor ..medya üzerinden fesatlık yapan dallamaların oyununa gelmemwk lazım..
80 Milyonluk ülkenin yönetimine bak...Millete reva gördüğü asgari ücrete bir bakın ...şu kadar büyüdük bu kadar büyüdük eeee asgari ücrete 100 tl ...allah belanızı versin yediğiniz içtiğiniz külliyen haram ne konuşsanız külliyen yalan
Hain sissiniz bu örgüt ile sizler sıkı fıkıydınız kılıçdaroğlu değil !
niye ki halkı ilgilendiren konular da ila ki sizle kapalı kapılar artında mı konuşsun eski noter ...
sen kimsin ki kılıçdaroğluna laf ediyorsun onun kadar vatan sever olsaydınız keşke
mahir , bilmediğin şeyler var. o adam akp kurucusu... akp milletvekilliği ile başlamış değil. hemde boktan partinizin ilk başbakanı. şimdi adamı sattınız. adam sizi eleştirince vay efendim neden beni eleştiriyorsun. lan oğlum siz allah mı oldunuz başımıza ?
AKP sözkonusu olduğunda,, bütün çakallar ,,yorum başına,,,9 seçimdir böyle,,,,
sizin gibi düşünmeyenleri terörist olarak görmekten vazgeçin artık. fetö nün Türk ordusuna kurmuş olduğu ergenekon, balyoz kumpaslarında Kemal Kılıçtaroğlu ve CHP milletvekilleri Silivri cezaevi önünde protestolar yaparken sizler neredeydiniz ve ne düşünüyordunuz şimdi o adamı muhalefet yaptığı için fetocu ilan ediyorsunuz.
Kimseye tamirleri yok teliklk KHK rejim sistemi.
Sn. Feyzioğlu seyrettim,Sn. Gül'de aynı fikride.. Diyolar ki 16-17 Temmuz limitleyin diyor..Vatandaşa yetki vermeyin diyor.. Çünkü vatandaşlar bazıları bunu yanlış anlıyabilir, kötü sonuçlar doğra bilir diyor.. Ve haklıda bence.. Hatta Fevzioğlunu Habertürk seyrederseniz 1930 yılında böyle bir girişme karşı Resmi Gazete o zamanın hükumeti tarafından yayınlanmış kanundan bahsediyor..
abi kardeş kavgasına milletimi alet etmeyin yiyin birbirinizi
Sayın Ünal sizde utanma yok mu?Neden yalan konuşuyor,iftira atıyorsun.
abdullah gülü siz ihya ettiniz üstadınıza nasıl laf sokarsınız. şu yılbaşı günü
etrafınızda dostmu bıraktınız be adam
Bu gül zamanın da akp nin noteri gibi her haltı onaylamıyormuydu veto ettiği birşey oldumu hiç boş bir adam bundan medet ummayın erdoğan sus derse susar başkada birşey yapmaz
boş konuşuyor yine bir buket saçmalamış
Cebrâîl -aleyhisselâm-, İbrâhîm -aleyhisselâm-’a hayretle: “–Niçin Allâh’tan kurtuluş istemiyorsun?” dedi. O da: “–Hâlimi O biliyor! Ateş kimin emri ile yanıyor? Yakma kimin işidir?” diye cevap verdi. Şâir bu cevâbı; “Âgâh olunca hâle, hâcet mi kalır suâle!” şeklinde mısrâya dökmüştür.
Bu böyle konuşuyor bilgisi ne eğitimi ne,basın sözcüsüsün Tyaip erdoğana yaranmak için birde sakal bırakıyorsunuz milletin karşısına cıkıyorsun hergün güzelce traşını ol insanlara sayğını göster..
Tabi alıştınız demi herşeyi kapalı kapılar ardında halletmeye tıpkı ABD ile vize sorununda vadettikleriniz gibi????????
ZAMLAR LA HÜKÜMET YÖNETİLMEZ KEPENK KAPATAN KAPATANA KAPATMAYAN DÜRÜST OLMARAN ESNAF FİŞİ İSTEMEZSEN VERMEZ KDV ,ÖTV CEBE KAZANÇ VERGİSİDE YOK HARAM OLSUN KAZANDIĞINIZ PARA?
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