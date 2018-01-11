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AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 13:37 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bazı milletvekilleri ile bir araya geldi. Görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, MHP ile AK Parti ittifakıyla ilgili olarak "Biz ittifakı, bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz" dedi. Ünal, üçer kişiden oluşacak komisyonun kurulacağını ve komisyonun teknik olarak çalışacağını söyledi. Erdoğan'dan da Bahçeli ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin "Milli ve yerli olan herkesle birlikte hareket ederiz. Milli bir mutabakat olacak" dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle toplantısına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şunları söyledi:

MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI

Güncel siyasetle ilgili düşüncelerini paylaştılar. 24 tane milletvekilimiz söz istedi ve yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantıda 24 vekilimizden 13 vekilimiz konuşabildi. Kalan 11 milletvekilimiz de önümüzdeki toplantıda söz hakları baki olmakla birlikte, toplantıyı bitirdik. Bildiğiniz gibi sayın cumhurbaşkanımız külliye'ye muhtarlarla buluşacak.

İTTİFAK KONUSUNDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

Bu konu uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin gündeminde. Çünkü 15 Temmuz'dan hemen sonra Türkiye'nin önünde bir fotoğraf açık ve net şekilde ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrası bu mücadelenin, 4 terör örgütüyle Türkiye'nin mücadelesi var. Türkiye'nin hem sınır güvenliği hem sınır illerini korumak için Suriye'de Irak'ta sürdürdüğü bir mücadele var. Bu süreçte ortaya çıkan net fotoğraf şudur. Türkiye adeta bir milli mücadele vermektedir.

Doğal olarak da bu milli mücadele bir milli mutabakatı gerektirmektedir. Biz ittifakı, bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz.

Bizim Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir mutabakatın adımıdır. Birileri tıpkı 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalıştıkları gibi, sokağa çıkıp devletine sahip çıkan kahramanları itibarsızlaştırmaya çalıştıkları gibi bu milli mutabakat meselesini de itibarsızlaştırmaya çalıştıkları meseleler gibi, yok efendim Bahçeli şöyle yaptı, MHP şöyle yaptı, AK Parti şöyle yaptı gibi basit değerlendirmelerle meseleleri ele alıyorlar.

ÜÇER KİŞİLİK KOMİSYON OLUŞTURULACAK

Dünkü görüşmede de bu konu ele alınmıştır. Üçer kişiden oluşacak komisyon kurulacak. Oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele de teknik olarak çalışılacaktır. AK Parti zaten uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak teknik meseleden ziyade milli mutabakat meselesidir.

Soru: Erdoğan, Bahçeli görüşmesini nasıl tanımladı?

Son derece olumlu ve verimli bir görüşme olarak tanımladı.

"MİLLİ MUTABAKATIN ÇERÇEVESİNİ KONUŞUYORUZ"

AK Parti’nin kendi içinde sürdürdüğü çalışma vardı. Daha önce ne demiştik? Siyasi partiler kendi teknik çalışmalarını yapacaklar. Parti organlarında bu mesele görüşülecek. Kendi çalışmaları tamamlandıktan sonra da karşılıklı olarak partiler görüşmelerini gerçekleştirecek demiştik. O aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunlar tarih olarak belirlenmiş değil.

Şu anda konuştuğumuz MHP ve diğer unsurlarla bizim düşündüğümüz bu büyük milli mutabakatın çerçevesini konuşuyoruz.

Uyum yasalarıyla ilgili diğer siyasi partilerle yapacağımız istişareler ayrı bir bahistir. AK Parti çalışmalarını tamamladıktan sonra, Meclis grubu olarak istişarelerini yapacaktır.

İKİNCİ GÖRÜŞME ÇALIŞMALARDAN SONRA MI OLACAK?

Komisyon çalışmaları belli aşamaya geldikten sonra, komisyon tekrar çalışmalarını genel başkana sunar ve genel başkanlar

SORU: Muhalefet de ittifaka karşılık 'Büyük Buluşma Hareketi'ni açıkladı.

Muhalefet öncelikli olarak bu milli mutabakatın dışında, Türkiye düşmanı yapıların, lobilerin sözcülüğünü öncelikli olarak bıraksın. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, 15 Temmuz’u, 15 Temmuz kahramanlarını adeta bir Türkiye düşmanının gözüyle görmekten vazgeçip, Tayyip Erdoğan düşmanlığından vazgeçip, Atatürk’ün partisinin ve Atatürk’ün partisine uygun bir pozisyonun öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları tarafından alınması gerekiyor.

Bugün aldıkları pozisyon yerli değildir, milli değildir, CHP’ye yakışmamaktadır. Şu anda bu meselelere baktıkları gözlük yerli ve milli gözlük değil. Kimlerin ağzıyla konuştuklarını biliyoruz. Erdoğan karşıtı, Türkiye düşmanı yapıların söylemlerini, düşmanlıklarını içeriye nasıl taşıdıklarını biliyoruz. Biz kimin dediğine bakmaksızın milletimiz ne diyor ona bakarak çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yönde bizimle adım atacak, Türkiye’nin bekası konusunda milletimizin vatanımızın bekası konusunda bizimle birlikte olacak herkese bizim kapımız açıktır. Bu büyük mutabakatın içerisinde olacak bütün unsurlara kapımız açıktır. Millet de kimin ne dediğini, nerede durduğunu açık şekilde görmektedir.

Soru: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sert sayılabilecek sözleri Abdullah Gül'ün olası adaylığının önünü kesmek olarak yorumlanıyor.

Neyin mücadelesini verdiğimizi, neyin derdinde olduğumuzu, Türkiye’nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi, Türkiye’nin güven ve istikrar adası olarak ayakta kalması için nasıl mücadele verdiğimizi herkes görüyor. Bütün bunlar devam ederken, biz sadece Sayın Abdullah Gül’ün de bu mücadelenin içerisinde bir AK Partili nefer olarak bulunması gerektiğinin altını çizdik. Burada birtakım siyasi hesaplarla bugüne kadar hareket etmedik. 2002’de biz her şey Türkiye için dedik ve 2018’de de aynı şeyi söylüyoruz. Her şey Türkiye için.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ne demek milli çok itici bir söylem dışarıda olanlar yunan mı
Hangi milli ben anlamadım
Akp ye referandumda ne kadar oy getirdiki mhp.Akp ye kuyruk oldu atsam atılmaz satsan satilmaz
akapenin derdi saltanat ve hesap sorulmasından korkuyor bahçeli yanlız kalmaya korkuyor yani iki garip parti bahçeli kanaatkardır bir masa bir sandalye bir makam arabası ister bunun milli neresi milliyi anlatıverin bir birleri asmaya kararlı iki kişi söyledikleri her yerde anlatılıyor şimdi millimi oldular kargalara koyunlara birde kaldıysa mhpli ülkücülere anlatın ülkücüler terketti ama
saklı gizli ne kaldı ki.. gün gibi ortada.. saadet - hdp - chp - ip bir grup..var mı itirazı olan..kılıçdar bile pkk lı teröristlere " arkadaşlar " diyor.. asker polis katili şerefsiz teröristlerin chp nin arkadaşı olması sorun olmuyor da, niçin akp-mhp ittifakı sorun oluyor..
ESKİDEN CHP YE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DENİLDİĞİNDE KUDURAN AĞIZLAR ŞİMDİ SALYALARINI AKITARAK HER OLUR OLMAZ LAFIN SONUNA ''CHP ATATÜRKÜN PARTİSİ'' DİYEREK VE SONRASINDADA TERÖR ORGÜTLERİNİ SIRALAYARAK CHP ATATÜRK FETÖ PKK YI SANKİ BİR GURUPTA İMİŞ GİBİ YİNE AĞIZLARINDA YALAMA SALYASI AKITAN YANDAŞLARINA ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR. 15 TEMMÜZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN MÜSEBBİBİ BU AĞZINDAN SALYA EKSİK OLMAYAN KUDURUKLARDIR. O KADAR ŞEHİT VE GAZİNİN MÜSEBBİBİ FETÖYÜ KORUYUP KOLLAYAN HAİN KÖPEKLERDİR. FETOŞA MUHTEREM HOCAEFENDİ DİYEN ALÇAK VE NAMUSSUZLARDIR.
ŞU MAHİR ÜNAL ALEM ADAM VESSELAM ! ATATÜRK"E SARHOŞ DİYEN,BABASI BELLİ DEĞIİL DİYEN,KURTULUŞ SAVAŞINDA NE YAPMIŞ DİYEN VE ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ALTINI OYAN PARTİSİNİ UNUTMUŞ HERHALDE ? ŞİMDİ 2019 KORKUSUNU VE MİLLETİN ATATÜRK"TEN VAZGEÇMEME SEVDASINI GÖRÜP " SÖZDE ATATÜRKÇÜ" GÖRÜNTÜLERİ İLE OY AVCILIĞI PEŞİNDEYİZ DESENE ŞUNA ! AKP-MHP ORTAKLIĞI SEÇİM KAYBEDİP HESAP VERMEME KORKUSUNDAN DOĞMUŞ ZORUNLU ORTAKLIKTIR.NEREDE GÖRÜLMÜŞ BİRBİRLERİNE HIRSIZ,ŞEREFSİZ,ZÜRRİYETSİZ DİYENLERİN ORTAKLIK YAPTIĞI ? ÖNCE BU SÖYLEDİKLERİNİZİ BİR AÇIKLAYIN !!!
Erdoğan Bahceliye zurriyetsiz, Bahcelide Erdoğan'a şeref yoksunu diyordu birbirlerine ya rabbi şükür deyip teşekkür etmişlerdir
Devlet Bahçeli Adamsın ADAM! Reisle omuz omuza verdin ya Bundan sonrasını Çakallar düşünsün Seçimin ertesi sabahı birbirlerini yemeye başlayacaklar
milli mutabat değilde kıcı kurtarma meselesi olarak görüyoruz desenize şuna
SANAYİ MİLLİ..ULAŞIM MİLLİ..TARIM MİLLİ..KÖPRÜLER OTOYOLLARI MİLLİLER YAPTI..YEDİKLERİMİZ İÇTİKLERİMİZ MİLLİ...İTTİFAKIMIZDA MİLLİ OLSUN YANİ
bi cacık olmaz sizden milli imiş güldürmeyin
Nasıl yani yerli ve milli...BOP eş başkanıyım diyen...Osloda PKK ile görüşülmesini bizhati ben istedim diye...Diyarbakır meydanında Şivan perver ve Barzani ile mergi mergi çekip ağlayıp kendinden geçen bu sayın CB değilmiydi yahu....Senmisin milli ve yerli ne güzel dünyada yaşıyoruz...Yazık oldu ülkeme
yani şimdi 40 tane belli bölgelerden birinci sıradan mhp milletvekillerine yer verilecek ha daha sonra ayrılıp grup kurarlar yada devam ederler ama şunu belirtmek isterimki şimdiye kadar mhp ye yedi sulelem oy vermiş biri olarak ben den oy çıkmaz ya ne demek şimdi ben milli yerli değilmiyim yunanmıyım olay bu kimseye oy veya düşüncelerinden dolayı kin tutamazsınız bu anayasaya aykırıdır
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