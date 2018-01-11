AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması

Son Güncelleme 2 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 13:37 |2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bazı milletvekilleri ile bir araya geldi. Görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, MHP ile AK Parti ittifakıyla ilgili olarak "Biz ittifakı, bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz" dedi. Ünal, üçer kişiden oluşacak komisyonun kurulacağını ve komisyonun teknik olarak çalışacağını söyledi. Erdoğan'dan da Bahçeli ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin "Milli ve yerli olan herkesle birlikte hareket ederiz. Milli bir mutabakat olacak" dediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle toplantısına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şunları söyledi: MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI Güncel siyasetle ilgili düşüncelerini paylaştılar. 24 tane milletvekilimiz söz istedi ve yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantıda 24 vekilimizden 13 vekilimiz konuşabildi. Kalan 11 milletvekilimiz de önümüzdeki toplantıda söz hakları baki olmakla birlikte, toplantıyı bitirdik. Bildiğiniz gibi sayın cumhurbaşkanımız külliye'ye muhtarlarla buluşacak. İTTİFAK KONUSUNDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK Bu konu uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin gündeminde. Çünkü 15 Temmuz'dan hemen sonra Türkiye'nin önünde bir fotoğraf açık ve net şekilde ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrası bu mücadelenin, 4 terör örgütüyle Türkiye'nin mücadelesi var. Türkiye'nin hem sınır güvenliği hem sınır illerini korumak için Suriye'de Irak'ta sürdürdüğü bir mücadele var. Bu süreçte ortaya çıkan net fotoğraf şudur. Türkiye adeta bir milli mücadele vermektedir.

Doğal olarak da bu milli mücadele bir milli mutabakatı gerektirmektedir. Biz ittifakı, bir milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Bizim Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir mutabakatın adımıdır. Birileri tıpkı 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalıştıkları gibi, sokağa çıkıp devletine sahip çıkan kahramanları itibarsızlaştırmaya çalıştıkları gibi bu milli mutabakat meselesini de itibarsızlaştırmaya çalıştıkları meseleler gibi, yok efendim Bahçeli şöyle yaptı, MHP şöyle yaptı, AK Parti şöyle yaptı gibi basit değerlendirmelerle meseleleri ele alıyorlar. ÜÇER KİŞİLİK KOMİSYON OLUŞTURULACAK Dünkü görüşmede de bu konu ele alınmıştır. Üçer kişiden oluşacak komisyon kurulacak. Oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele de teknik olarak çalışılacaktır. AK Parti zaten uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak teknik meseleden ziyade milli mutabakat meselesidir. Soru: Erdoğan, Bahçeli görüşmesini nasıl tanımladı?

Son derece olumlu ve verimli bir görüşme olarak tanımladı. "MİLLİ MUTABAKATIN ÇERÇEVESİNİ KONUŞUYORUZ" AK Parti’nin kendi içinde sürdürdüğü çalışma vardı. Daha önce ne demiştik? Siyasi partiler kendi teknik çalışmalarını yapacaklar. Parti organlarında bu mesele görüşülecek. Kendi çalışmaları tamamlandıktan sonra da karşılıklı olarak partiler görüşmelerini gerçekleştirecek demiştik. O aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunlar tarih olarak belirlenmiş değil. Şu anda konuştuğumuz MHP ve diğer unsurlarla bizim düşündüğümüz bu büyük milli mutabakatın çerçevesini konuşuyoruz. Uyum yasalarıyla ilgili diğer siyasi partilerle yapacağımız istişareler ayrı bir bahistir. AK Parti çalışmalarını tamamladıktan sonra, Meclis grubu olarak istişarelerini yapacaktır. İKİNCİ GÖRÜŞME ÇALIŞMALARDAN SONRA MI OLACAK? Komisyon çalışmaları belli aşamaya geldikten sonra, komisyon tekrar çalışmalarını genel başkana sunar ve genel başkanlar SORU: Muhalefet de ittifaka karşılık 'Büyük Buluşma Hareketi'ni açıkladı. Muhalefet öncelikli olarak bu milli mutabakatın dışında, Türkiye düşmanı yapıların, lobilerin sözcülüğünü öncelikli olarak bıraksın. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, 15 Temmuz’u, 15 Temmuz kahramanlarını adeta bir Türkiye düşmanının gözüyle görmekten vazgeçip, Tayyip Erdoğan düşmanlığından vazgeçip, Atatürk’ün partisinin ve Atatürk’ün partisine uygun bir pozisyonun öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları tarafından alınması gerekiyor.