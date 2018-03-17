AK Parti’li başkanlardan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, yayımladığı mesajında, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destan olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destan olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “18 Mart bu topraklarda yaşanan kutsal bir direniştir. Çanakkale direnişi milli iradenin ta kendisidir. Anadolu’nun yiğit delikanlılarının, kendisini feda ettiği bir destanın adıdır. Milli iradenin şahlanışıdır. Yedi düvele bir meydan okumadır. İstiklale aşık bir milletin evlatları, özgür, bağımsız güçlü bir Türkiye için şahadete koştular. Kanlarıyla bu toprakları mukaddes kıldılar. İslam’ın yurduna namahrem eli değmesin, ezanlarımız susmasın, ebedi benim yurdumda inlemeli dediler. Boşuna ölmediler, güçlü, özgür büyük bir ülkenin evlatları olarak büyük bedeller ödedik. Yeniden var olduk. Çanakkale Savaşları, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır ki dönemin güçlü ve donanımlı ordularına karşı koyuşun, kararlılığın simgesidir Çanakkale Zaferiyle 103. Yıldönümünde, bağımsız bir ülkede hayat bulmamızı sağlayan kahramanları, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise mesajında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103’inci yıldönümünü kutlamanın, vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi şu anda hepimiz çok daha anlamlı gözüküyor. Bizler belki coğrafyamızda son yaşanan olayları görmesek Çanakkale’de ne olmuş, ne bitmiş, büyüklerimiz, atalarımız bağımsızlığımız için, dinimiz için geleceğimiz için niye bu kadar bedeller ödemiş pekte fazla anlayamıyorduk. Bu vesileyle özellikle Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı harekatını yaşayarak görüyoruz. İşte Çanakkale’de ecdadımızın neler yaptığını, niçin kanlarını o topraklarla suladığını çok daha iyi idrak ediyoruz. Onların o gün ödediği bedel bugün bizim huzur içinde, özgürce yaşamamıza vesile oldu. İnşallah bizlerde bu sorumluluk içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletimizi ilelebet yaşaması için bu manevi emaneti devam ettireceğiz. Ben bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.