AK Parti’li Karayel:

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Erken seçim gündemimizde yok" dedi.

Karayel, Nöbetçi Vekil Uygulaması kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nda vatandaşların sorunlarını dinledi. Öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karayel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayel, Avrupa Parlamentosu’nun Afrin Harekatı’nın durdurulması metnine ilişkin, "Avrupa Parlamentosunun kararı son günlerde önemli hususlardan bir tanesiydi. Avrupa Parlamentosu bir karar metni ile Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonunu sona erdirmesi ve ordusunu biran önce geri çekmesi yönünde bir karar metnini kabul etti. Bunun bizim için hiçbir hükmü yoktur. Bu en üst bakanlarımızca, Cumhurbaşkanımızca dile getirildi. Zaten Avrupa Parlamentosunun bu kararlarının statü itibariyle de hukuken hiçbir yaptırımı söz konusu değildir. Bu kararı şiddetle kınıyorum, reddediyoruz. Avrupa Parlamentosunun içerisini de bilen biri olarak baktığımızda sol partilerin zaten bu tip olaylarda PKK ile komünist grupları zaten PKK’ya açık destek veren ve bayrağını açan parti gruplarıdır" ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank ile ilgili sorulan bir soruya Karayel, "Bu işin boyutları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bununla ilgili çalışmalar ve araştırmalar devam ediyor. Adli süreç de başladı. Çiftlik Bankı açan kişi Uruguay’a kaçtı. Eski karısı ve yönetim kurulundaki kişiler hakkında tutuklama ve yakalama kararları verildi. Bunların ifadeleri alınıyor. İşin mali tarafı ve mağduriyet tarafıyla ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu işi biraz daha netleşir. Bakanlık araştırma yapıyor" dedi.

Hükümetin gündeminde erken seçimin olmadığını kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK Üyesi İsmail Emrah Karayel, "Gündemimizde erken seçim yok. Bunu aynı zamanda MKYK üyesi olarak da söylüyorum. MKYK’da da bu konuyla ilgili görüşülmüş başlık yok. Ayrıca Cumhurbaşkanımız da kamuoyu önünde açıkça dile getirdiği için bizde rahatlıkla söyleyebiliriz. Erken seçim olmadığını MKYK’da da çok net bir şekilde dile getirdi" diye konuştu.