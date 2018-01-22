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AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir

POLİTİKA HABERLERİ | 22.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

AK Parti Mardin Milletvekilli Orhan Miroğlu, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Miroğlu, "Türkiye, Kürtlerin statü elde etmesine hiçbir zaman karşı olmadı" dedi. Miroğlu, terör örgütü PKK'nın sınırdan Rojava'ya çekilmesi durumunda da 'yeniden umut doğacağını' ifadelerine ekledi.

AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir

Barzani'ye yakın medya kuruluşu Rûdaw'a Afrin operasyonunu değerlendiren AK Partili Miroğlu, "Türkiye, kendisiyle savaşmayacak, dünyanın şurasında veya burasında Kürtlerin statü elde etmesine hiçbir zaman karşı olmadı. 25-30 yıllık politikaya baktığımızda Türkiye'nin izlediği yol buydu. Ama şimdi durum değişti. Eğer KDP Türkiye'ye karşı savaşsaydı Kuzey Irak statüsüne Türkiye seyirci kalır mıydı? İşte burada da eğer bir statü kurmak istiyorsan ve Türkiye'de 6 milyon oy alabilmiş HDP gibi siyasi bir partin varsa niye savaşıyorsun?" dedi.

"ÇEK MİLİTANLARINI, GEÇ ROJAVA'YA"

Miroğlu, açıklamasının devamında "Çek militanlarını, geç Rojava'ya. 'Benim Türkiye'ye karşı silahlı mücadelem bitti' de. Bunu dediğin zaman bak hava ve konjoktür nasıl değişiyor. PKK Türkiye'deki militanlarını çekerse, asker ve polis öldürmeyi bırakırsa Türkiye'deki hava değişir ve yine umut doğar.” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, AFRİN'DE KALICI DEĞİL"

Miroğlu, “Suriye'deki toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde artık nasıl şekillendirilecekse yeni sistem, federal mi konfederal bir Suriye mi bunlar belirlenmeden elbette ki Türkiye'nin Suriye'deki varlığı kalıcı olacaktır. Bunu görmemiz lazım. Ama ne zamanki Suriye'nin üniter birliğinde bir problem olmadı ve Suriye ordusu ülkenin bütününü temsil düzeyinde bütün bölgelerde görev alacak noktaya geldiğinde o zaman Türkiye de kalıcılığını sürdürmeyecektir” dedi.

"AK PARTİLİ KÜRTLER AFRİN OPERASYONUNDAN RAHATSIZ DEĞİL"

Miroğlu, AK Parti içindeki Kürtlerin Afrin operasyonundan rahatsız olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“AK Parti içindeki Kürtlerin rahatsız olduğuna ilişkin bilgiler yok. Olsaydı bunu hissederdik. Birileri çıkar itiraz ederdi ya da birtakım aydınlar çıkar görüş belirtirdi. AK Parti içindeki Kürtler en son Kuzey Irak'taki yani Kürdistan Bölgesi’ndeki referandumdan sonra görüşlerini dile getirdi ancak Afrin operasyonu konusunda böyle bir şeyin olduğuna dair benim bir bilgim yok.”

"TÜRKİYE'NİN AMACI AFRİN'İ ALMAK DEĞİL"

“Türkiye'in amacı Afrin'i almak değil” diyen Miroğlu, şunları kaydetti:

“Amerika'nın silahlandırıp kendi stratejik çıkarları için vekalet savaşları misyonu yüklediği için Türkiye açısından barındırdığı riskleri konuşuyoruz. Anlatmaya çalıştığımız nokta bu. Ne diyor ABD, 'Ben bunu size karşı değil, İran'a karşı silahlandırdım'. Şimdi bu da tehlikeli bir fikir.

"'NİYE KÜRT ÇOCUKLARI SAVAŞSIN İRAN'A KARŞI?"

Savaşacaksan İran'a karşı buyur gel sen savaş niye Kürt çocukları savaşsın İran'a karşı? Vekalet savaşları Kürtleri bu durumdan kurtaracak mı peki? Kürtler bu savaşın öznesi durumunda değil, nesnesi durumundalar ve bana göre Mesud Barzani o nesne durumuna düşmek istemediği için yalnızlaştırıldı.

"JOE BIDEN AÇIKÇA SÖYLEDİ"

ABD, orada kendi ordusuyla savaşmak istemiyor. Bunu Joe Biden (ABD eski Başkan Yardımcısı) benimde aralarında bulunduğum bir milletvekilli heyetine 3 sene önce açıkça söyledi: Ben oğlumu Suriye'ye göndermek için annesini ikna edemem' O zaman silahlandır Kürtlerin çocuklarını, gerektiğinde İran'a karşı gerektiğinde de Türkiye ye karşı savaşa sür. Böyle bir şey olur mu?”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
helal olsun sana Miroğlu adam gibi açıklama yapmışsın.işte kürt kardeşlerimizin bunu düşünmesi gerek,sadece hep piyonlar heppiyonlr,hç bir zaman bir kale,vezir yada şah olma peşinde koşmadılar koşmuyorlar...hep abd nin 100 dolara tuttuğu piyon olarak kalmayı yeğliyorlar...bir uyanabilsler ,bir diyebilseler ki eyyy abd hadi siz conileri gönderin,ıraka,suriyeye, irana....gönderebilrler mi,gelebilirler mi gelemezler.çünkü piyonlar 100dolara kktakla atyorlar..MİROĞLUNU DİNLEYİN BENCE AKILLI ADAM....KÜRTLERDE BİZİM KARDEŞİMİZ...SİZİN 100 DOLAR AŞKINIZ BİZİ MUTLU ETMYOR BİR TÜRK BİR MÜSLÜMAN OLARAK
Teröristin dini dili ırkı olmaz,ABD nin parça,böl,yönet menfaatlerine uyan şeytanla pazarlık yapmış gibidir. Afrine yapılan operasyonun Kürt kardeşlerimizle de hiçbir alakası yoktur.
Rojovada statü mü ? bu ne demek, sınrıda varlıklarını tanımak demek, Miroğlu sen AKP içinde Terörün sözcülüğünü yapıyorsun...evelinide biliriz.
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