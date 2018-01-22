AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir

Barzani'ye yakın medya kuruluşu Rûdaw'a Afrin operasyonunu değerlendiren AK Partili Miroğlu, "Türkiye, kendisiyle savaşmayacak, dünyanın şurasında veya burasında Kürtlerin statü elde etmesine hiçbir zaman karşı olmadı. 25-30 yıllık politikaya baktığımızda Türkiye'nin izlediği yol buydu. Ama şimdi durum değişti. Eğer KDP Türkiye'ye karşı savaşsaydı Kuzey Irak statüsüne Türkiye seyirci kalır mıydı? İşte burada da eğer bir statü kurmak istiyorsan ve Türkiye'de 6 milyon oy alabilmiş HDP gibi siyasi bir partin varsa niye savaşıyorsun?" dedi.

"ÇEK MİLİTANLARINI, GEÇ ROJAVA'YA"

Miroğlu, açıklamasının devamında "Çek militanlarını, geç Rojava'ya. 'Benim Türkiye'ye karşı silahlı mücadelem bitti' de. Bunu dediğin zaman bak hava ve konjoktür nasıl değişiyor. PKK Türkiye'deki militanlarını çekerse, asker ve polis öldürmeyi bırakırsa Türkiye'deki hava değişir ve yine umut doğar.” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, AFRİN'DE KALICI DEĞİL"

Miroğlu, “Suriye'deki toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde artık nasıl şekillendirilecekse yeni sistem, federal mi konfederal bir Suriye mi bunlar belirlenmeden elbette ki Türkiye'nin Suriye'deki varlığı kalıcı olacaktır. Bunu görmemiz lazım. Ama ne zamanki Suriye'nin üniter birliğinde bir problem olmadı ve Suriye ordusu ülkenin bütününü temsil düzeyinde bütün bölgelerde görev alacak noktaya geldiğinde o zaman Türkiye de kalıcılığını sürdürmeyecektir” dedi.