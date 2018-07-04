AK Parti'nin Diyarbakır'dan seçilen 3 milletvekili mazbatasını aldı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde AK Parti'den vekil seçilen Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Bu şehrin temel sorunu maalesef terörün komplikasyonlarıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vekilleri bütün mesailerini Diyarbakır'ın mevcut ve süreç içinde gelişebilecek sorunlarını çözmek için kullanacak" dedi.
AK Parti'den Diyarbakır milletvekili seçilen Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Diyarbakır Adalet Sarayı'nın ek binasına gelen vekiller, mazbatalarını aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Diyarbakır seçmenine teşekkür ederek, üstlendikleri görevin aynı zamanda çok ağır sorumluluğu olduğunu söyledi. AK Parti'li Eker,
"Millet, sizi kendi temsilcisi olarak seçiyor. Millettin meselelerini ve sorunlarını biz doğrudan üstümüze almış oluyoruz. Bunun ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Diyarbakır'a inşallah bu dönem yeni bir sayfayla taze bir başlangıçla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri bütün mesailerini harcayarak, Diyarbakır'ın mevcut ve süreç içinde gelişebilecek yeni sorunlarını çözmek için kullanacak. Bu şehrin en büyük sorunu, temel sorunu maalesef terörün komplikasyonlarıdır. Bu komplikasyonların en büyüğü de işsizlik ve istihdam eksikliğidir. Bu şehirde on binlerce işsiz var ve bu insanların aş- iş sahibi olma beklentileri var. Biz AK Parti milletvekilleri olarak şehrin bu meselesi başta olmak üzere yine tüm meseleleriyle ilgili çözümler geliştirmenin sürekli uğraşısı içinde olacağız. Diyarbakırlı hemşehrilerimizi bugüne kadar olduğu gibi en iyi ve en güzel şekilde bundan sonra da onların başını yere eğdirmeyeceğiz."
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