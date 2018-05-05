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Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Dünya Basın Özgürlüğü oturumunda Türkiye gündeme geldi. 24 Haziran seçimleriyle ilgili "OHAL adil seçimlerin düzenlenmesini sağlamayacaktır" denildi.

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen özel oturumun ikinci gününde Türkiye gündeme geldi. Oturumun ikinci gün konuşmacıları arasında yer alan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı Johannes Hahn, "OHAL adil seçimlerin düzenlenmesini sağlamayacaktır" dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen özel oturumda dün Türkiye masaya yatırıldı. Düzenlenen oturumda konuşmacılar arasında Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı Johannes Hahn da vardı. Hahn, Türkiye ve Avrupa’nın birbirleriyle komşu olduğunu ifade ederken, “AB için ifade özgürlüğü olmazsa olmaz. Türkiye’de ifade özgürlüğü gerilemeye devam ediyor. AB’ye katılacak bir ülke için ifade özgürlüğü vazgeçilmez değerdir” dedi.

"BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Hahn, Türkiye’de OHAL’in uzatılmasından endişe duyduğunu ifade etti. Hahn, “Otoritelere verilen serbesti OHAL'le daha da artmaktadır. Bu, bizi endişelendiriyor. OHAL'in bir kez daha uzatılmasına endişeyle yaklaşıyoruz. Adil seçimlerin düzenlenmesini sağlamayacaktır. Teknik desteğimizi ve hukuk devletindeki gerilemeden olumsuz etkilenen insanlara yardımı devam ettiriyoruz. Biz mevcut duruma sessiz kalmayacağız. Durumun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu OHAL 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Siz endişeleniyorsanız biz doğru yapıyoruz demektir..iç işlerimize karışmayın haddinizi bilin..canınız cehenneme?
Ohal sayesinde teröristlere göz açtırılmıyor.Pkk destekçisi avrupanın zoruna gidiyor.Ey avrupa şunu kafana sok; Türk milleti ohal'in farkında bile değil ohal teröriste karşıdır.Çatlasanda patlasan da seçim sonuna kadar ohal kalacak.
Fransada 3 yıldır ohal var ve başkan seçtiler niye o zaman sesiniz çıkmadı demek ki derdiniz başka sizin
Panik yok rahat olun işler kontrol altında..
MESELA,CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU,FİZİK ÖĞRETMENİ,DÜRÜST BİR İNSAN OLSA.DİĞER CUMHURBAŞKANI ADAYI DİPLOMASIZ,SAHTEKAR HIRSIZ OLSA.BU MÜSLÜMAN MİLLET KİME OY VERİR.TABİİKİ HIRSIZA.
Avrupanın şikayeti varsa biz doğru yapıyoruz
Manipülasyon yapma avrupa. Ters etki yaptırmak için her seçim önü bir partiyle kavga ediyorsunuz. Siz kimin maşasısınız , bu partinin iktidarda olmasını neden bu kadar istiyorsunuz ?
ENDİSELENMEKTEN BASKA BİR HALT YEDİGİNİZ YOK...
hadi yaaaaa ciddimisiniz.....
ifade özgürlüğü esas öncelikliymiş avrupada.... sktrn gidin... fransada soykırım yok demek para ve hapis cezası var.. nerede ifade özgürlüğü...
indiremediler başaramadılar şimdi başka oyunların peşindeler kendi kanunlarına bir baksalar aldıkları kararlara Avrupa insanlık suçu işliyor...
Avrupa recep gidecek diye endişeli,satın almadıkları var,yarım kaldı.Bağırır ama satar recep. bunu iyi biliyorlar....
siz işinize bakın ya etekleriniz tutuştu yine seçim müdalesi derdindesiniz yakındın konuşma yapıcak bakanlara yasaklamalara başlarlar
VAH VAH , NEDE ÇOK DOSTUMUZ VARMIŞ BİZİ ENDİŞE EDİYORLAR.
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