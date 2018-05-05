Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen özel oturumun ikinci gününde Türkiye gündeme geldi. Oturumun ikinci gün konuşmacıları arasında yer alan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı Johannes Hahn, "OHAL adil seçimlerin düzenlenmesini sağlamayacaktır" dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen özel oturumda dün Türkiye masaya yatırıldı. Düzenlenen oturumda konuşmacılar arasında Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı Johannes Hahn da vardı. Hahn, Türkiye ve Avrupa’nın birbirleriyle komşu olduğunu ifade ederken, “AB için ifade özgürlüğü olmazsa olmaz. Türkiye’de ifade özgürlüğü gerilemeye devam ediyor. AB’ye katılacak bir ülke için ifade özgürlüğü vazgeçilmez değerdir” dedi.

"BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"



Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Hahn, Türkiye’de OHAL’in uzatılmasından endişe duyduğunu ifade etti. Hahn, “Otoritelere verilen serbesti OHAL'le daha da artmaktadır. Bu, bizi endişelendiriyor. OHAL'in bir kez daha uzatılmasına endişeyle yaklaşıyoruz. Adil seçimlerin düzenlenmesini sağlamayacaktır. Teknik desteğimizi ve hukuk devletindeki gerilemeden olumsuz etkilenen insanlara yardımı devam ettiriyoruz. Biz mevcut duruma sessiz kalmayacağız. Durumun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.



