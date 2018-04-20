HABER

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gitmeye hazırlanırken, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği en çok merak edilen konular arasında. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Dr. Aytun Çıray, daha önce yaptığı "28 Haziran'dan itibaren seçimlere girebiliriz" sözlerine açıklık getirdi ve 'Bu tarihi açıklamam eşimin önerisiydi' dedi

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

24 Haziran için erken seçim kararı alması Türkiye gündemini altüst etti. 'Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın olduğu açıklanırken, muhalefette ise belirsizlik sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklasa da İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği henüz net olarak belli değil. Ankara'da tüm gözler YSK'nın vereceği karara çevrilirken, seçim tarihinin net olarak açıklanmasından saatler önce "28 Haziran'dan itibaren seçimlere girebiliriz" sözleri kafaları karıştırmıştı.

Konuyla ilgili gazeteci Uğur Dündar'a önemli açıklamalarda bulunan Çıray, tartışma yaratan sözlerinin perde arkasını anlattı. "Özgür basının mensuplarından özür dileyerek Türk siyasi tarihine geçecek trajikomik bir olayı nakletmek zorundayım" diyen Çıray, söz konusu tarihi eşinin önerisiyle açıkladığını belirtti ve "Herkesin kandırdığı Erdoğan'ı bu defa da biz kandırdık" ifadelerini kullandı.

Çıray'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

Sayın Özgür Özel'in, Sayın Bahçeli'nin baskın seçim kararını İYİ Parti'nin seçimlere giremeyeceği tarihe göre hesapladığını açıklaması üzerine seçmenlerimizde bir tereddüt oluştu. Bu konuda endişeleri giderecek bir açıklama yapmak üzere bilgisayarımın başında çalışıyordum. Zaman zaman değerli dostum ve danışmanım Melih Yürüşen'le de telefonda erken seçim tarihinin, İYİ Parti'nin önünü kesecek şekilde baskın seçim tarihine dönüşeceğini konuştuk.

EŞİM KULAK MİSAFİRİ OLDU

Bunun üzerine konuşmalarımıza kulak misafiri olan eşim, “Ben olsam bu açıklamada İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkını elde ettiği gerçek tarihi yazmam. Göreceksiniz; açıklamanızda hangi tarihi yazarsanız ortaklar ondan önceki tarihi erken seçim tarihi olarak açıklayacaktır. Hem böylece niyetlerini de test etmiş olursunuz” dedi. Kadınların altıncı hisleri güçlüdür. Bunun üzerine ben de risk aldım ve İYİ Parti'nin 28 Haziran'da seçime girme hakkını kazanacağını açıkladım.

EŞİM SELMİN'E TEŞEKKÜRLER

Sonucu biliyorsunuz: Süper baskın seçim tarihi 24 Haziran olarak açıklandı. Böylece Saray Koalisyonu'nun Sayın Akşener'den korktuklarını test ettik, ortaya çıkardık. Selmin'e teşekkürler. Çünkü herkesin kandırdığı Erdoğan'ı bu defa da biz kandırdık.

CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Aytun Çıray 24 haziran seçimleri erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 61 yorum
saçmalık. İyi parti belki %3 bile alamayacak. Erdoğanın tek rakibi kendisi.
@yskacar kardeşim belki olmaz.. bu ülkeye koalisyon bile yaptırmadılar.. mevcut durumdan bıkan çok insan var.. istikrar falan diyorlar ama yalan dolan.. dolar oldu 4 lira..
@yskacar REİSMİDİR NEDİR,SALYA SÜMÜK FETÖYLE BİRLİKTE ÜLKEMİZE ÇOK ZARARLAR VERMİŞTİR.ARTIK ÜLKE GÜNDEMİNDEN SİLİNİP GİTMESİ GEREKMEKTEDİR.
@yskacar yaw mevcut sistemden bıkan çok insan var diye hükümet mi değiştirikir o mantıkla bakarsan mevcut sistemden bıkmayan ve iktidarın devamını isteyen daha çok insan var .
@yskacar bu millet bu kararı sana mı bıraktı . gerçi sana kalsa bu halk koyun du değil mi.
@yskacar gerizekalı İYİ partinin parti kurucularının listesi yüzde üçden fazla gerisini sen düşün İYİ partinin hedefi iktidar olmak iktidar olmak için iktidarı devirmesi gerekiyor İYİ parti onu yapıyor yani akpartinin sonu gelmiştir bu saçmalıklarıda ondan
@yskacar sen sırtını iyi yere dayamışsın.Demek ki devlet pastasından sende nemalanıyorsun ki herşeyi güllük gülistanlık görüyorsun...
Şimdi şunu bi anlayın. Recep Tayyip ERDOĞAN tek başına bağımsız bir şekilde adaylığını koysa Ak partide dahil diğer tüm siyasi partiler ortak bi aday çıkarsalar yine reis tek başına alır. O yüzden bence heveslenmeyin.
@huseyinc20 Memlekette sığır çok diyorsun yani.
alır alır kesin alır
seçime girmeden cumhurbaşkanını bile kandıranların alenen yüzsüzlükler ini şevkle anlatmalarını dehşetle okuyorum...
@absolitim yok ya çok mu akıllısınız siz bırakın gidin
güzel bahane....
Siyasi satranç..
Allah devlete zeval vermesin
@r_felek SENİN DEDİĞİN DEVLETSE O BATTI ARTIK.YOK ÖTEKİ DEVLETİ SÖYLÜYORSAN BAHÇELELERDE KEREVİZ.
Keşke aralık diye kandırsaydınız!
ulan verdiler sizede gazı çıkıp konuşuyosunuz medyanın abartmasından başka bişey değilsiniz alacağınız oy yüzde 3ü geçmez.
BOP eş başkanı PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan keşke YUNAN kazansaydı diyen miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar vatikan sevgisi olan zatı FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ESAD KADDAFI V.S V.S kandırdı artık TÜRK milleti kandirikci hırsız rüşvetçi iftiracı yalancı şehide kelle apoşa sayın diyen megricide tokat atacak bir şey değişecek çok şey değişecek Türkiye IYI olacak....
ilk defa bir kandırmaya helal olsun diyesim var...
Abbas yolcu inşallah kul hakkı denizinde boğulacak bu akp
akşenerden korktukları belli oldu.kıvırmayın.
Şu chp lileri anlıyamıyorum gn başkanları aday bile olmuyor bu koyun sürüsü bindirilmiş kıtalar peşine gidiyor ulan silkinin kendinize gelin adam aday değil hadi bırakın peşini bakayım
esnafim bir aydır siftahim yok ve eminim çoğumuz aynı durumdayız ne olursa olsun vatanimiza milletimize evlatlarimiza hayırlısı nasip olsun inşallah
@aykutdurcan yürü len... esnafmış bir aldır siftah yapmamış hasbel kader şu meral gelse de şu ülkenin başına ben görürüm o zaman sizi
eşinizin ellerinden öperim kadınların hislerini asla küçümsemeyin doğru yapmışsınız onu dinlemekle cesurlar hareketi iyi parti. Dimdik dur bende seninleyim. Sıradaki hukuksuz adaletsiz davranışlarını bekliyoruz biz gardımızı aldık Adalet er yada geç gelecek bu ülkeye..
beyler görürsünüz millet yine mors olacak since 2002 den beri
Abi kandırmayan var mı da .Fetos bile kandırdı adamı be
bunuda küçükken iyi şekerle mekerle kandırmadılar
BOP eş başkanı PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan keşke YUNAN kazansaydı diyen miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar vatikan sevgisi olan zatı FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ESAD KADDAFI V.S V.S kandırdı artık TÜRK milleti kandirikci hırsız rüşvetçi iftiracı yalancı şehide kelle apoşa sayın diyen megricide tokat atacak bir şey değişecek çok şey değişecek Türkiye IYI olacak.....
lafa bak???? İYİden gerizekalı bunlar. Bunuda haber diye yapıyorlar
DOĞRU SADECE 24 HAZİRAN PAZARA DENK GELİYOR..MESELA 17 HAZİRAN SALI 10 HAZİRAN CUMA..ÇIRAY SENDE EŞİNLE YER DEĞİŞ ÇÜNKÜ ONUN KADAR KAFAN ÇALIŞMIYOR
HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP SÖYLESİN LÜTFEN: EĞER "YSK" 16 NİSAN REFERANDUMUNDA KIRTASİYEDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ OYLARI KABUL ETMESEYDİ,SANDIKTAN "EVET" ÇIKAR MIYDI ACABA?
Ne kandırması,Bu kadar Kanunlar çıktı,Kendilerine yardımcı.Haberimi yoktu.Her şeyi planlı ve Önceden kurulmuş Senorya.Bahçeli nereden aldı emiri.Erken seçim diye
hocam ne kadar kurmuşsun...
bu nedir yahu oyunmu oynuyorsunuz deneme tahtasımı bu iş korkuyo test etmişlermiş bu ne saçmalık arkadaş
"KOBANİ"-YE DESTEĞE GİDENLERİN 29 EKİMDE "BİJİ ..." ÇIĞLIKLARIYLA ÜLKEMİZ TOPRAKLARINDAN GEÇMELERİNE KİM İZİN VERDİ? NE ÇABUK UNUTTUNUZ?
Komik olmayın lütfen. Erdoğanımı kandırdınız. Kemal kılçdaroğlunu söylemiyorum onun maşallahı var. Millet olarak biz sandıklara sahip çıkalım en iyisi bunlar kahve muhabbeti yapsın dursun.
SİZ BATIYLA İTTİFAK YAPINCA MÜBAH,BAŞKASI YAPINCA HARAM! SİZ AÇILIM YAPINCA İYİ,BAŞKASI YAPINCA TERÖRİST! SİZ FETÖ İLE ORTAKLIK YAPINCA HOŞ,BAŞKASI YAPINCA HAİN! YETER ARTIK BEYİN YIKADIĞINIZ!!! BUNLARA ARTIK KUŞLAR BİLE İNANMIYOR!YAKINDA KANDIRACAK KİMSE BULAMAYIP,BİRBİRİNİZİ YİYECEKSİNİZ!!!
@northstar123 unutma bu meclise pkk yı sizin taraf olduğunuz parti ile girdi yine yenileceksiniz yalancı pehlivanlar yenilgiye doymazlarmış kiminle ittifak yaparsanız yapın
aytun çırağ böyle bi kıvırma görmedim bahçelinin ağustos açıklamasının hemen ardından yaptığın bu açıklamanın ardından nasıl kıvıracağını şaşırdn
TÜM DEVLET GÜCÜNÜ KULLANMANIZA VE ACIMASIZ ENGELLEMELERİNİZE RAĞMEN REFERANDUMU ANCAK "MÜHÜRSÜZ" OYLARLA KAZANDIĞINIZI NE ÇABUK UNUTTUNUZ? İNSANDA YÜZ OLUR,AHLAK OLUR!!!
Neyin kafası ve fantezisini yaşıyor? Hakikaten ''güzel bahane...''.
YENİ YASADA, MÜHÜRSÜZ OYLAR KANUNLAŞTI!!! HER SANDIKTA YAKLAŞIK OLARAK 300 - 400 OY KULLANILMAKTADIR!!! YANİ, ÖZENLE SEÇTİĞİNİZ SANDIK BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİNİN BU KADARCIK OY PUSULASINI MÜHÜRLEYEMEYECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ,YOKSA DIŞARIDAN, BİNDİRİLMİŞ KITALARDAN GELECEK OLAN MÜHÜRSÜZ PUSULALARI MI???
BU MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HİÇ KİMSE BOZAMAZ!İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ BURADA!DÜŞMANA KORKU,DOSTA GÜVEN VERİYORUZ! EMPERYALİSTLERİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAN ÖNCE DE VARDI,ŞİMDİ DE VAR!AMA RÜZGAR KAYADAN NE KOPARTABİLİR Kİ???DİMDİK AYAKTAYIZ VE HODRİ MEYDAN DİYORUZ! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!BU GURUR BİZE YETER!!!
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
3 ün birini anca alır
ABD NATO FETO PKK DHCKP PYD AVRUPA HER TÜRLÜĞÜ PİSLİĞİ YER HER KESİ KULLANIR YEDER Kİ TÜRKİYE DE İSTİKRAR YOK OLSUN EN İYİ MALZEMEYİ BULDULAR
Çevir kazı yanmasın. Madem eşiniz sizden daha zeki, o halde ne diye politika yapıyorsunuz beyefendi! Eşiniz partinize daha faydalı olur kanaatindeyim:)
eşin nasıl kandırdı erdoğanı merat ettim :)
VATANDAŞ AÇ,SUSUZ!! EMEKLİ,MEMUR,İŞÇİ,ÇİFTÇİ,KÖYLÜ,ŞEHİRLİ BU HAYAT PAHALILIĞINDA İNİM,İNİM İNLİYOR HABERİNİZ VAR MI SİZİN? BU YÜZLE NASIL OY ALACAKSINIZ?
@northstar123 İşte meselede bu ya.millet aç. ama hala ölümüne birinin peşinden gidiyorlar....düşünmeyen ve sorgulamayan toplumlar her zaman zulme mahkumdur..
PEKİ BİRİLERİ GELİP KURUMLARIN BAŞINA "TÜRK" DEĞİL DE KENDİ ÜLKELERİN İSİM VE SIFATLARINI KOYARSA NE OLUR ACABA?İSTENEN BU MUDUR?BUNA DESTEK OLACAK BİR VATAN SEVDALISI VAR MI BU GÖK KUBBENİN ALTINDA?
Diğer Haberler
AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi? Kılıçdaroğlu'nundan flaş sözler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi? Kılıçdaroğlu'nundan flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.