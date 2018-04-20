Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

24 Haziran için erken seçim kararı alması Türkiye gündemini altüst etti. 'Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın olduğu açıklanırken, muhalefette ise belirsizlik sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklasa da İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği henüz net olarak belli değil. Ankara'da tüm gözler YSK'nın vereceği karara çevrilirken, seçim tarihinin net olarak açıklanmasından saatler önce "28 Haziran'dan itibaren seçimlere girebiliriz" sözleri kafaları karıştırmıştı.

Konuyla ilgili gazeteci Uğur Dündar'a önemli açıklamalarda bulunan Çıray, tartışma yaratan sözlerinin perde arkasını anlattı. "Özgür basının mensuplarından özür dileyerek Türk siyasi tarihine geçecek trajikomik bir olayı nakletmek zorundayım" diyen Çıray, söz konusu tarihi eşinin önerisiyle açıkladığını belirtti ve "Herkesin kandırdığı Erdoğan'ı bu defa da biz kandırdık" ifadelerini kullandı.

Çıray'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

Sayın Özgür Özel'in, Sayın Bahçeli'nin baskın seçim kararını İYİ Parti'nin seçimlere giremeyeceği tarihe göre hesapladığını açıklaması üzerine seçmenlerimizde bir tereddüt oluştu. Bu konuda endişeleri giderecek bir açıklama yapmak üzere bilgisayarımın başında çalışıyordum. Zaman zaman değerli dostum ve danışmanım Melih Yürüşen'le de telefonda erken seçim tarihinin, İYİ Parti'nin önünü kesecek şekilde baskın seçim tarihine dönüşeceğini konuştuk.