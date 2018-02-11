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Bahçeli: Haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir?

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 14:34 | Son Güncelleme

MHP Lideri Bahçeli, ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk'un, Menbiç'te terör örgütü YPG üyeleriyle çekilen fotoğrafına ve verdiği mesajlara tepki gösterdi. Bahçeli, 'ABD’li komutan Funk, 'Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını' söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye’nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir?' dedi.

Bahçeli: Haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir?

Antalya'da partisinin İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin satır başları şöyle:

Helikopterimiz düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok soru getirmiştir. Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik vardır. Bir günde 11 şehidin acısı ocaklara kor gibi düşmüştür.

Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır. İnancımıza göre şehitler ölmemiştir. Türkiye felaketlerin üstesinden gelecektir. Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır.

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'ABD İLE MÜTTEFİKLİK NASIL SÜRDÜRÜLECEK'

PKK PYD hesap verecek, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini ödeyecektir. ABD’li komutan Funk, Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye’nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Funk asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görememiştir. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir? ABD ile temas kesilirse, siyaset yerine silah konuşursa, eller tetiklere giderse olacakları hesap edip sonuçlarını düşünen var mıdır?

Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetlerinin teröristlerle nöbet tutmaları rezilliktir. Bu durum açık çatışmaya doğru gitmektedir. ABD, PYD’nin yanında yer almıştır. FETÖ başaramayınca diğer terör örgütleriyle buluşmuştur. ABD yanlıştan dönmez ise duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır.

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'ABD HİÇBİR SÖZÜNÜ TUTMADI'

Dostluk ve düşmanlık gibi iki keskin uçtan diğerine geçiş süreçlerinde önce bağımsız karar verebilme ve mütekabiliyet esas olmalıdır. Geleneksel Türk dış politikası burada anlamını bulmuştur. Türkiye girdiği bir savaştan mağlup dönmüş bir ülke değildir. ABD hiçbir sözünü tutmamıştır.

Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor. Bunu reddediyoruz. ABD’nin gözetiminde Menbiç’ten Afrin’e terörist kaydırıldığı medyaya yansımıştır. Kılıçdaroğlu nasıl kıvranırsa kıvransın Afrin’e mutlaka girilmeli, teröristlerden arındırılmalıdır. Devamında da Menbiç’i insanlık mikroplarından arındırmak boynumuzun borcudur.

Afrin’e girmeyeceksek Zeytin Dalı harekatını neden başlattık? Bunu Kılıçdaroğlu bilmiyorsa, bölgeyi her fırsatta bildiğini söyleyen Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor?

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'BÖLGEMİZ ÇOK VAHİM GELİŞMELERE GEBEDİR'

Kızıl Elma desek kilosunun ne kadar olduğunu sorarlar. Bunlar ki anca 'falanımıza filan olur'la, unutmayın kafamızı çevirdiğimizde de yalan olup kurumuş yaprak gibi savrulup giderler. Ege ve Akdeniz’de gerilim politikası uygulayanlar gaflettedir.

Suriye İsrail jetini vurmuş, İsrail hemen misilleme yapmıştır. Bölgemiz çok vahim gelişmelere gebedir. Buhran süreci çok tehlikeli şekilde mesafe almaktadır.

Her şeye rağmen MHP şer cephesinin, gafil siyasetçilerin ithamlarına rağmen milletimizin umudu olarak dimdik ayaktadır ve olağan büyük kurultayını gerçekleştirecektir.

Kadrolarımız ülkemizin ağır sorunlarının farkındadır. MHP bazılarının aklının almayacağı kadar engin bir millet sevgisiyle hareket etmeyi ilke edinmiş bir partidir.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Abd li komutan dediki; siz pyd ye kobanide yardım ettiniz, liderleri ile görüştünüz, o zaman ki pyd ile şimdiki pyd zaten aynı. Neden şimdi böyle oldu anlamadım diyor. Milleti cahil zannetme Bahçeli
Türk Ordusu henüz AFRİN harekatına başlamadan önce hatta AFRİN e girdikten sonra bile Devlete Millete Askere Reis e laf çakmak için yarışan maymunlara "Siz İçinizdeki Mandacı Pisliği Kusuyorsunu" derken doğru diyorduk ESED le görüşn diyenler ESED DEAŞ la ortak hareket ediyor ESED PYD ile de ortak Bize Mezhepçi politika izleiniz" diyenler! 4milyon İnsan, zulumden kaçıp Türkiye ye sığınırken Hangisine _senin milliyetin MEZHEBİN nedir?" die sorduk Mezhepçide sizsiniz Terör destekçiside sizsiniz "ESED le anlaşın" derken "PYD_PKK ilede anlaşın" diyorsunuz dolaylı yoldan
Meydanlarda mangalda kül bırakmayanlar, iş icraata geldiklerinde sus pus oluyorlar. Kapatın incirlik üssünü. Gönderin Abd askerlerini. Yapabilirmisiniz, yapamazsınız. Tvlere çıkıp goy goy yaparak ülke yönetilmez. Sayın Bahçeli, dağıttığınız plakalarıda alın arabanıza takın, Ferdi Tayfurunda kasetini açın müzik dinleyin lütfen. Sizn bir hükmünüz kaldı mı? Sayın Bahçeli Ülkücüleri hayal kırıklığına uğrattınız. Milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla işbirliği içine girdiniz ama kimse sebebini anlamış değil hâlâ
abd ile görüşmeyin, onlarda sözüne uyacak şeref yok!
1980 öncesinde sağ ve sol birbirine saldırtılırken ABD yine aynı idi.O zaman siz neredeydiniz.
Bana mı soruyorsun? Ortağın iktidara sor...
AFRİN YOLCULARI ANTALYADA
Evet Sn.Bahçeli bizlerde aynı şeyi söylüyoruz,rahmetli Andan Menderes in delaletiyle,Sadabat paktından tutun bütün güvenil önlemlerimizi çöpe atıp ABD ve natonun kucağına oturduğumuz günde buyana tam bağımsız olamadık,Deniz gezmiş abd dışarıi tam bağımsız Türkiye dediği vakit Ülkücü gençlik ve Milli Türk Talebe birliği linç etmeye kalkışmıştı,ABD.ye toz kondurmadınız,bugünabd.nin icazetiyle hükümet olanlar var.ABD.şu anda bağımsızlığımızı tehdit ediyor.Bu ne yanar dönerlik.Dünün komünist Koskovası dediğiniz bugün stratejik ortağımız oldu maalesef güdümne giriyoruz.Yalpalayıp duruyoruz.
BAHÇELİ ARTIK BİR SUS ,SİZ NE YİYİP İÇİYORSUNUZ DA 180 DERECE DÖNEBİLİYORSUNUZ.DİZİLERDE BİLE BU KADAR KARAKTER DEĞİŞİMİ YOK ,OLDUĞU ZAMAN ZATEN O DİZİ BENİM İÇİN BİTMİŞTİR.SİZ KENDİ ADINIZA YANAŞTINIZ ,ÇEVRENİZDEKİLER DE AYNI MI ? iLERİYİ GÖRENLER SİZDEN PAÇALARINI KURTARDI ,İYİ PARTİYİ KURDULAR ,AYNI ŞEYİ SİZ TEK KALANA KADAR YANINIZDAKİLERDEN BEKLİYORUZ.BAŞKA TÜRKİYE YOK.SANMAYIN Kİ HALK BU OLUŞUMLARA SESSİZ KALACAK.
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