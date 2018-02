Bahçeli’den AK Parti MHP ittifakına ilişkin açıklama

MHP - AK Parti ittifakı

MHP - AK Parti arasında yapılan ittifak görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Bahçeli, toplantıların başarılı, özverili ve samimi bir havada geçtiğini kaydetti. Milli Mutabakat Komisyonunu 9 defa toplanıp, 22 saat 45 dakika çalıştığını belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanı’yla geçen Pazar günü yaptığımız oldukça verimli ve yararlı görüşme neticesinde de yapılacak yasal düzenlemelerin son şekli verilmiştir. Allah kısmet ederse, yarın iki partiyi temsilen iki değerli arkadaşımız basın toplantısı düzenleyerek ittifakın boyut ve hukuki muhtevası hakkında milletimize bilgi vereceklerdir. Hazırlanmış 26 maddelik yasa teklifi TBMM’ye sunulacaktır. TBMM’ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ayrıca TBMM’de, geçen yıl Kasım ayında kabul edilen 7061 sayılı Kanunla, Gazilerimizin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları düzenlenmişti. Parti olarak gazilerimizle ilgili yapılan düzenlemeyi desteklemekle birlikte, şehit ve gazi yakınlarının da “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları görüşünde olduğumuzu ifade etmiştik. Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmak, korumak ve toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlamak hepimizin görevidir. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz. Onları her zaman ve her yerde onurlandıracak davranışlarda bulunmalıyız. Bu itibarla, hizmetli unvanlı kadrolarda görev yapan şehit ve gazi yakınlarımızın, kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmesini ümit ve temenni ediyorum. Şehit ve gazilerimizin anne ve babalarına bağlanan aylık, her biri için asgari ücretin net tutarından az olmamak üzere artırılmalıdır. Şehit yetimlerinin hepsine kamuda iş hakkı verilmelidir. Gazilere 3 bin 600 günde emekli olabilme hakkı tanınmalıdır. Ordu ve polis vazife malulü gazilerin aylıkları iyileştirilmelidir. Muharip gazilerin sosyal güvencesi olsun olmasın hepsine aynı tutarda şeref aylığı ödenmesi, kendilerinden madalya için para istenme ayıbının ortadan kaldırılması mutlaka sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu.