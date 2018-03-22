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Bahçeli'nin Regaip Kandili mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: - "Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum" - "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni içtenlikle ve samimiyetle kutluyor, semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, "Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, mübarek Regaip Kandili'nin idrak edildiği bu gecenin öncelikle güzelliklere vesile olmasını, manevi toparlanma ihtiyacının güçlenmesine tümüyle ortam açmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ve murat ettiğini belirtti.

Regaip Kandili'nin pek çok ihsanın müjdesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu gecenin manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağı olduğunu ifade etti.

Kandil münasebetiyle af ve merhamet kapılarının ardına kadar açılacağına inandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Duanın gücüyle günahkarlara aşılmaz duvar ören ihlaslı yürekler, iman ve irfanının hikmetiyle kötülükleri def eden tertemiz kalpler, istikbalimizin güvenceleri, varlığımızın manevi güvenliğidirler. Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ini içtenlikle ve samimiyetle kutluyor, semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum.

Niyazım odur ki, Kandilimiz mübarek, geleceğimiz aydınlık, bin yıllık kardeşliğimiz daim, milli birliğimiz, kadim beraberliğimiz, tarihi bağımsızlığımız sonsuza kadar var olsun diyor, bütün kardeşlerimi, bütün vatandaşlarımı hasretle selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yanaKemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yana
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