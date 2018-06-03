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Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

KENTTEKİ YATIRIMLARI İNCELEDİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamındaki ziyaretinin ardından, kentte yapımı devam eden spor tesisleri ve Namık Kemal stadyumuda yapılan çimleme çalışmaklarını yerinde inceledi.

Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)

KENTTEKİ YATIRIMLARI İNCELEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamındaki ziyaretinin ardından, kentte yapımı devam eden spor tesisleri ve Namık Kemal stadyumuda yapılan çimleme çalışmaklarını yerinde inceledi. Tekirdağ Valisi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürü Hazan Kadir Kardaş'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Bak, Namık Kemal Stadındaki çimleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tekirdağ'a yeni bir stad sözüde veren Bak, Atatürk Kapalı Spor salonuna geçterek, salondaki çocuklarla basketbol maçı yaptı. Çevreyolu üzerinde yapımı devam eden 500 kişilik buz pateni spor salonuna geçen Bakan Aşkın Bak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Bak, beraberindeki Ak Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan, İl Başkanı Cüneyt Yüksel, İl kadın kolları ve partililerle beraber Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine hareket etti.

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Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)Bakan Bak: Bu apoletleri millet takar (2)

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