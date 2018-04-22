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Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran’da yapılacak seçimin sadece Türkiye için değil, mazlum ülkeler için de bir umut olacağını söyledi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, merkez Karaköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin seçim hazırlıklarına başladığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran’da yapılacak seçimin sadece Türkiye için değil, mazlum ülkeler için de bir umut olacağını söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, merkez Karaköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin seçim hazırlıklarına başladığını söyledi. Toplantıya Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“15 yılda yapılanları dış ülkeler örnek almakta”
24 Haziran seçiminin önemini vurgulayarak konuşmasına başlayan Bakan Fakıbaba, “İnşallah bu seçim sadece Türkiye için değil, mazlum ülkeler içimde bir umut olacaktır. Siyaset hizmet üretebilmek sanatıdır. Lafla, konuşmayla yapılabilecek bir şey değildir, edeceğim, yapacağım yok, biz yaptık diyoruz. Sağlığından ulaşımına, tarımından gıdasını, eğitiminden vakfına, kültürüne, belediyeciliğine her yerde AK Parti’nin mükemmel imzaları vardır. Ben 15 yıl içerisinde ülkenin nerelerden nerelere geldiğini artık ülkeler örnek almaktadır” dedi.

“Urfa’da neler yapmak kararını verdik”
“Bir defa il tarım müdürlüğü kompleksi, 8 ilçe müdürlüğü hizmet binası projeleri, 3 ilçede ihale yapıldı ve diğerleri devam ediyor. İnşallah 2019’un sonunda eğitime 3 bin derslik daha kazandırdığımızda artık her sınıfta 30 tane öğrenci olduğu Türkiye ortalamasını yakalamış olacağız. 5 bin öğretmene ihtiyacımız var. İnşallah bunu da bakanımıza istirham ettim. Milli eğitim bakanı da hakikatten Urfa’ya hizmet ediyor. Ona da özellikle Urfalılar adına teşekkür etmeyi bir borç olarak görüyorum. 2’nci projemiz, et parçalama, işleme ve paketleme entegre tesisi yapım projesidir. Bu sanayi bölgesine giderken 103 dönüm arazi üzerinde mükemmel bir yer var ve çok güzel bir kompleks yapacağız inşallah. Projeler hazırlanıyor temelini belki de haziranda atacağız” diye konuştu.

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