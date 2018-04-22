Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran’da yapılacak seçimin sadece Türkiye için değil, mazlum ülkeler için de bir umut olacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, merkez Karaköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin seçim hazırlıklarına başladığını söyledi. Toplantıya Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“15 yılda yapılanları dış ülkeler örnek almakta”

24 Haziran seçiminin önemini vurgulayarak konuşmasına başlayan Bakan Fakıbaba, “İnşallah bu seçim sadece Türkiye için değil, mazlum ülkeler içimde bir umut olacaktır. Siyaset hizmet üretebilmek sanatıdır. Lafla, konuşmayla yapılabilecek bir şey değildir, edeceğim, yapacağım yok, biz yaptık diyoruz. Sağlığından ulaşımına, tarımından gıdasını, eğitiminden vakfına, kültürüne, belediyeciliğine her yerde AK Parti’nin mükemmel imzaları vardır. Ben 15 yıl içerisinde ülkenin nerelerden nerelere geldiğini artık ülkeler örnek almaktadır” dedi.