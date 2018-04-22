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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili olarak, "İlkelerin ittifakı" diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini gördük" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili olarak, "İlkelerin ittifakı" diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini gördük" dedi. Meral Akşener’i de eleştiren Çavuşoğlu, "Çok kısa zaman önce meydan okumalarla, 100 bin imzayla yola çıkacağını söyleyenlerin, geldiğimiz noktada bütün öngörülerinin sadece birkaç günlükten ibaret olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.
Bursa’nın Harmancık ve Büyükorhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye siyaset tarihinde son günlerde ülke ve milletin büyük Türkiye sevdasına yakışmayacak tarzda dizayn çalışmaları olduğunu ifade ederek, "24 Haziran seçimlerinin kararının alınmasının akabinde ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday olup olmama konusundaki git-gellerden sonra anlaşılıyor ki, Tayyip Erdoğan karşısında 9.seçimi de kazanma ümidi yok. Yeni bir mağlubiyetle karşı karşıya kalacak. Bu mağlubiyetin kendi üzerinden gerçekleşmemesi için her türlü dizayn çalışmasının içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bugünkü gerçekleşen hülle hareketiyle berebar gördük ki ilkelerin ittifakı diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini gördük. Şunu ifade etmek lazım, görüyoruz ki bu seçim milletimizin gönlünde olanlarla milletimizin üzerinde siyaset mühendisliği yapanlar arasında geçecektir. Bu seçim 15 Temmuz’da vatan için namus için mukeddesat için çıplak bedenlerini tanklara siper edenlerle, 15 Temmuz’da gizlendikleri deliklerden olacakları bekleyenleri ve gözleyenlerin arasında bir seçim olacaktır. Milletimizi feraset sahibidir. Her zaman olduğu gibi 24 Haziran’da tüm bu yaşananların neticesinde gereken kararı verecektir. Liderimizin dönüştürdüğümüz sistemle ilk defa tatbikatınının yetkisini ona verecektir. Çok kısa zaman önce meydan okumalarla, 100 bin imzayla yola çıkacağını söyleyenlerin, geldiğimiz noktada bütün öngörülerinin sadece birkaç günlükten ibaret olduğunu gördük. Birkaç gün öngörüsü olanların Türkiye’yi yönetecek kapasitesi olmadığını milletimiz tekrardan 24 Haziran’da gösterecektir" diye konuştu.

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