Başbakan Yardımcısı Işık: Yazılımı size ait olmayan hiçbir silah, size ait değil(2)

KURTULMUŞ: KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIK OLMADAN, EKONOMİK BAĞIMSIZLIK OLMAZ

Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gençlerin kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, "Milli kültürel bağımsızlık olmadan, ülkelerin, milletlerin kendilerine güvenleri olmaz. Milli kültürel bağımsızlık olmadan, ekonomik bağımsızlık olmaz, milli kültürel bağımsızlık olmadan teknolojide bağımsızlık olmaz. Bugün dünyada çok sayıda zengin 50 bin dolar, 70 bin dolar, 80 bin dolar, 100 bin dolar milli geliri olan ülkeler var. Bu ülkeler neden teknolojik olarak ileride değiller? Çünkü başkalarının ürettiği teknolojik ürünleri satın alıp onlarla bir şekilde irtifa etmek durumunda kalıyor. Neden bu ülkeler bu kadar zengin olmalarına rağmen ekonomik olarak dünya ekonomisinde herhangi bir güce sahip değiller? Çok cevabı var ama en mantıklı cevap kendi milli kültürel bağımsızlıklarına sahip değiller de o yüzde. Kendisine ve kültürel gücüne saygısı olmayan kendi nefsine de kendisine de güvenmez. Onun için sevgili gençler biz kendimize güveneceğiz. Şunu unutmayın hiçbir ağaç başka bir ağacın gövdesi üstüne yükselmez, her ağaç kendi gövdesi üstüne yükselir. Türkiye'nin ve bütün İslam dünyasının geleceği siz gençlerin üzerindedir ve sizlerin ellerindedir" dedi.