Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şimdi temizlik yapılıyor. Malesef teröristler giderken sağı solu EYP'lerle her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, JW Marriot Otel'de Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında konuştu.

"AFRİN HAREKATI'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BUDUR, BU SİLAHLI İHA'LAR, SİLAHSIZ İHA'LAR"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Yıldırım, "Yerli ve milli kendimize ait olan yazılımları kendimize ait olan, teknolojisini alıp kullandığımız değil sahip olduğumuz bir alt yapı. Bunu yapamazsan savunma sanayinde bağımsız hale geldik diyemeyiz. Bu yönde attığımız önemli adımlar var. Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Türkiye'nin amacı hiç bir ülkeyi işgal etmek değil. Saldırgan bir politikamız yok. Türkiye'nin caydırıcı kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir. Savunma zaten şart. Caydırıcı gücümüzü de arttırırsak o zaman bölgesel krizlerin, sorunların üstesinden daha kolay geliriz" diye konuştu.