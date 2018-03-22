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Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 16:54 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar.

Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şimdi temizlik yapılıyor. Malesef teröristler giderken sağı solu EYP'lerle her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, JW Marriot Otel'de Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında konuştu.
"AFRİN HAREKATI'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BUDUR, BU SİLAHLI İHA'LAR, SİLAHSIZ İHA'LAR"
Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Yıldırım, "Yerli ve milli kendimize ait olan yazılımları kendimize ait olan, teknolojisini alıp kullandığımız değil sahip olduğumuz bir alt yapı. Bunu yapamazsan savunma sanayinde bağımsız hale geldik diyemeyiz. Bu yönde attığımız önemli adımlar var. Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Türkiye'nin amacı hiç bir ülkeyi işgal etmek değil. Saldırgan bir politikamız yok. Türkiye'nin caydırıcı kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir. Savunma zaten şart. Caydırıcı gücümüzü de arttırırsak o zaman bölgesel krizlerin, sorunların üstesinden daha kolay geliriz" diye konuştu.

"3 ŞEHİDİMİZ VAR EL YAPIMI PATLAYICI TEMİZLİĞİ YAPARKEN ŞEHİT OLDULAR"
Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şimdi temizlik yapılıyor. Malesef teröristler giderken sağı solu EYP'lerle her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDAN NAMLULARINI BİZE ÇEVİRMESİNLER DOST OLDUKLARINI TÜRKİYE'YE GÖSTERSİNLER"
Yıldırım, "Fırat'ın batısı aşağı yukarı kontrol altına alındı. Ama Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak'ta tehdit devam ediyor. Tehdit neredeyse biz oradayız. Terör örgütü Türkiye'nin hedefidir, milli güvenlik meselesidir. Vatandaşın can ve mal güvenliği yüzde yüz sağlanıncaya kadar terör tamamen yok edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için de kimsenin icazetine ihtiyacımız yok. Dostlarımız bizi düşünüyorsa, gölge etmesinler. Terör örgütünün arkasına geçip onların arkasından namlularını bize çevirmesinler. Onlara silah vermesinler. Terör örgütleri ile iş tutmasınlar, stratejik ortak olduklarını, dost olduklarını Türkiye'ye göstersinler. Biz bunu istiyoruz. Milletimiz bizimle beraber harekatın başarıya ulaşmasının en önemli sebeplerinden biri askerimizin, güvenlik güçlerimizin ve ÖSO'nun kararlılığı, donanımı. Ondan daha önemlisi siyasi irade. Yani Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki duruşunun dik ve tavizsiz olması hepsinden öte milletimizin desteğini arkamızda hissetmemiz" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'larBaşbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'larBaşbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'larBaşbakan Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar

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