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BBP Genel Başkanı Destici: İnşallah önümüzdeki yıl Eskişehirspor Süper Lig'e çıkar

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

Eskişehirspor yönetimi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye konuk oldu.

BBP Genel Başkanı Destici: İnşallah önümüzdeki yıl Eskişehirspor Süper Lig'e çıkar

ANKARA, (DHA) - Eskişehirspor yönetimi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye konuk oldu. Kendisi de Eskişehirli olan Destici, takımlarıyla gurur duyduklarını, Eskişehirspor'un gelecek yıl Süper Lig'e yükseldiğini görmek istediğini söyledi.

Destici, makamında Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ı ağırladı. Eskişehirspor'un tekrar Süper Lig'e çıkmasını arzu ettiğini ifade eden Destici, şunları söyledi: "Ben Eskişehirspor kulübümüzün değerli başkanı Halil Ünal Bey'e ve yönetim kurulu üyelerine, arkadaşlarımıza teşrifleri için teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, şeref verdiler. Eskişehirspor'umuz geçtiğimiz sezonda büyük bir mücadele örneği verdi. Yani tüm imkansızlıklara rağmen, zorluklara rağmen ligde tutundu. Yani burada siz de, diğer yöneticileri de, futbolcu kardeşlerimizi de, teknik direktörümüzü de tebrik ediyoruz. Ama inşallah önümüzdeki yıl Eskişehirspor'un Süper Lig'e çıktığı yıl olur. Gönlümüz bunu arzu ediyor. Yani bu konuda da ben elimden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumu da bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Bir Eskişehirsporlu ve delegesi olarak bunları söylüyorum ama onun üzerinde bir futbolsever, sporsever olarak. Çünkü Eskişehirspor gerçekten Türkiye'de futbola rengin ötesinde de çok önemli anlamlar ve değerler katmış bir takımımız. Aslında geçtiğimiz sezonlarda şampiyonlukları da kıl payı kaçırdığı sezonlar yaşamış, ikincilikler elde etmiş, Türkiye Kupası kazanmış, müzesine götürmüş, büyük başarılara da imza atmış. Güçlü bir taraftarı var. Çok bağlı, sadık bir taraftarı var. Güzel bir stat da oldu şimdi. İnşallah ben önümüzdeki yılın Eskişehirspor için iyi bir yıl olacağına ve Süper Lig'e çıkma yılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum."
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal da, hemşerileri olan Destici'nin siyasi hayatında yanında olduklarını ifade etti. Ünal, "Sayın Genel Başkanımız Türkiye'mizin onuru, gururu. Eskişehir'imizin özellikle çok güzel yetiştirdiği, değerli bir siyasetçi büyüğümüz, ağabeyimiz. Cumhur ittifakı içerisinde milletvekili adaylığını da hayırlamaya geldi. Bir ziyaret edelim, bir hayırlı olsun diyelim istedik. Eskişehirliler olarak sporundan tarımına her çevrede sayın genel başkanımızın Eskişehir'den vekil olmasına esasen Eskişehirliler olarak çok arzu ettik. Ama nasip Ankara milletvekilliği. Türkiye'nin her yeri bizim. İnşallah nasip olacak. Bizler üzerimize ne düşüyorsa bu süreçte 24'üne kadar her türlü maddi manevi değerli büyüğümüzün, sayın genel başkanımızın emirlerine amadeyiz. Allah inşallah hayırlı uğurlu eder. Yüzümüzün akıyla 24 Haziran'da da bu işi bitirmiş oluruz inşallah" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

BBP Genel Başkanı Destici: İnşallah önümüzdeki yıl Eskişehirspor Süper Lig'e çıkarBBP Genel Başkanı Destici: İnşallah önümüzdeki yıl Eskişehirspor Süper Lig'e çıkar

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