Beyaz Saray’dan Trump- Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama

Beyaz Saray’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından önce Cumhurbaşkanlığı’ndan ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, "İkili ilişkileri etkileyen konularda endişeler konuşuldu. İki ülke arasında güçlü ilişkilerin önemi vurgulandı" denildi.
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