Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu Gani Toçoğlu, Adapazarı'nda yapılan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, şehir protokolü ve yüzlerce davetli katıldı. Nikahı damadın babası olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıyarken, TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da şahitlik yaptı.

"EN ZOR GÜNÜNÜZ BÖYLE OLSUN"



Merasim sona erdiğinde mikrofonu eline alan Yıldırım, gelin ve damada 'En zor gününüz böyle olsun' temennisinde bulunarak, "Teşekkür ediyorum, başkan nasıl bir duygu yaşadın merak ediyorum. Hem baba, hem nikah akdi. Siz de rahat hissettiniz değil mi? Herhangi bir baskı altında kalmadınız? Kendi isteğinizle, samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bir ömür boyu bu birlikteliği sürdüreceksiniz. En zor gününüz, en kötü gününüz bugünkü gibi olur inşallah. Mutlulukları paylaşıp arttıracaksınız. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız" dedi.