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Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da Toçoğlu ve Topaca Ailesi'nin düğününde nikah şahidi oldu. Yıldırım, düğünde 6'ncı kez dede olduğunun müjdesini vererek, "Buraya yeni dede olmuş şahit olarak geldim. Bir torunumuz dünyaya geldi" dedi.

Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu Gani Toçoğlu, Adapazarı'nda yapılan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, şehir protokolü ve yüzlerce davetli katıldı. Nikahı damadın babası olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıyarken, TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da şahitlik yaptı.

"EN ZOR GÜNÜNÜZ BÖYLE OLSUN"

Merasim sona erdiğinde mikrofonu eline alan Yıldırım, gelin ve damada 'En zor gününüz böyle olsun' temennisinde bulunarak, "Teşekkür ediyorum, başkan nasıl bir duygu yaşadın merak ediyorum. Hem baba, hem nikah akdi. Siz de rahat hissettiniz değil mi? Herhangi bir baskı altında kalmadınız? Kendi isteğinizle, samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bir ömür boyu bu birlikteliği sürdüreceksiniz. En zor gününüz, en kötü gününüz bugünkü gibi olur inşallah. Mutlulukları paylaşıp arttıracaksınız. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız" dedi.

Konuşmasında konumunun değiştiğini hatırlatan Yıldırım, 'Evliliği uzun duble bir yol haline getirdik' diye espiri yaparak, "Ben daha önce icraatın içindeyken bir şeyler söylüyordum ama şimdi biraz konumum değişti. Mesela evlilik uzun ince bir yol diyordum. Hemen arkasından da telaşlanmayın o yolları sizin için uzun duble yol haline getirdik. İnşalah mutluluğunuz daim olur. Evlatlarınızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız, rabbim bu iki gencimizin Merve ile Gani'nin bahtını açık eylesin. Cumhurbaşkanımızın mesajında pek detay yok ama, biz söylemiş olalım 1 olur garip olur 2 olur rakip olur 3 olur denge olur, gerisi Allah kerim diyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, merasim sırasında 6. torununun dünyaya geldiğini müjdeleyerek şöyle dedi:

"Ben buraya yeni dede olmuş şahit olarak da geldim. Bugün de bizim bir torunumuz dünyaya geldi. Rabbim bütün evlatlarımızın bahtını açık eylesin. Şimdi cüzdanı verme zamanı geldi başkanım. Gani diyenleri görelim, Merve diyenleri görelim. Ne yapalım üzülme biz doğuştan kaybetmişiz yapacak bir şey yok. Evliliğin sırrı biliyorsun değil mi? Nedir? İtaat et rahat et. Sen de havaya girme."

Başkan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu, çifte cüzdanı takdim ederek ailelerin toplu fotoğraf çekiminde poz verdi.

DHA

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