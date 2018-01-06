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Bu kez istifa değil! AK Parti ve CHP'den MHP'ye geçtiler

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 20:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında eski AK Parti ve CHP üyelerinin de olduğu yaklaşık 150 kişi, MHP'ye katıldı.

Bu kez istifa değil! AK Parti ve CHP'den MHP'ye geçtiler

MHP MYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra bir restoranda düzenlenen törenle partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Törene, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve MHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyeleri ile MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar da katıldı.

Burada konuşan Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, partiye yeni katılanlara hoş geldiniz diyerek, "Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte MHP'nin ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu duruş gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Amasız, fakatsız milli çıkarları savunmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın, MHP kadrolarıyla Başbuğu Alparslan Türkeş'in yolunda, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ülkesi ve milleti için elinden geleni değil, gereğini yapmaya devam edecektir" dedi.

İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise "Yıllardır partiye uğramayan, her seçim zamanı MHP'ye köstek olmayı marifet sayan 10-15 kişiyle fotoğraf verip, abartılı rakamlar kullanarak algı oluşturmaya çalışanlara bugün Bodrumlu hemşerilerimiz cevap veriyor. Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da herkes MHP rüzgarına hazır olsun" diye konuştu.

İlçe Başkanı Sancar da, MHP'ye katılımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

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MHP Muğla bodrum ak parti CHP

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bir AKP li olarak,,,tebrik ediyorum,,,KARDEŞ PARTİ ye geçmişler,,,,,2019 da,,,GERÇEK TÜRK PARTİLERİ olan AKP ve MHP zaten birlikte hareket edecekler,,,ÜLKE mizin BEKAA sı bu 2 partinin birlikteliğiyle gerçek olacaktır,,,,,yoksa çakallar ,,cirit atar bu ÜLKE de,,,,
"partilerin isimleri bir kenara Reis ve Bahçeli ve onların yanında olanlar bundan sonra yola beraber devam edecekler. 15 Temmuz da Bozkurt işareti yapanlarla Rabia işareti yapanlar Tankların üzerine elele Omuz Omuza çıktığında bu karar alındı Bu; o vakit lağım çukurlarına gizlenmiş olanların yada "Tayyip gitsinde neolursa olsun" diyen çukur zihinlerin anlayabileceği bir şey deil" derken bundan bahsediyordum ))
Mhp de parti binası boş kaldı heralde. Kalabalık yapsın diye eleman göndermişler :D
Huhahaha , tam komedi. Kendi kendilerini kandiriyorlar akillari sira. Akapeden koltuk degnegi bahceliye geceni anlarimda, CHP'den cikip da , cumhuriyeti yikmaya calisanlara stepnelik yapan , irkcilikla bilinen bir partiye gecti deniyorsa, o kisi zaten basinda CHP'li degildir ki. Akli basinda herkeste ayni dusunuyordur zaten , beles makarnacilarla karistirmislar, yemezler. Bahceli baraj altinda kaldiginda zaten geri donmeye calisirlar, ama geri alirlarsa onlara da yazik olsun
İYİ GÜZEL ANLADIKTA ÜLKENİN YARARINA OLAN TARAFI NERDE BUNUN BİZLER BUNLARDAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORUZ SİZLER BUNLARI ŞİRİN GÖTERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ PEKİ NEDEN MHP YE GEÇTİKLERİNİDE YAZSANIZA BENİM OYLARIMI BENİM İSTEMEDİGİM HİÇ OYUMU VERMEDİGİM BİR PARTİYE KİM SATTI MHP İŞTE BENDE ONDAN KURTULMAK İÇİN İYİ PARTİ DEDİM KİM NE YAPARSA YAPSIN NEREYE GEÇERSE GEÇSİN HİÇ AMA HİÇ UMURUMA BİLE GELMEZ BİN OYUM OLSA ŞU ANDA HALA KAYITLI BULUNDUGUM MHP YE VERMEM İYİ PARTİ DİYOR UM İŞLLH
DAHA YETMEZ....CHP nini YARISI GELECEK...ZAMAN GÖSTERECEK....
Aklın yolu birdir, Tabiki akıllı olanlar için
Akıl var mantık var.Liderine destek oluyor diye partini bırakıp kardeş partiye geç.Bu durumda akp'yi bırakmış mı oluyor ?
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