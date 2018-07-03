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Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarının yankıları sürüyor. 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen AK Partili Burhan Kuzu, "Dört dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. 7 Haziran 2015'te, 3 dönem kuralı sebebiyle ara verdim. 1 Kasım 2015'e kadar süren kısa bir araydı. 7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran'da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım" dedi

Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!

Kuzu, “Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik” dedi. Çoğunluğu kaybetmelerinin sebebini kendisinin aday gösterilmemesine bağlayan Burhan Kuzu, seçimlerle yürürlüğe giren sistemi “pratik ve pragmatik” olarak nitelendirdi.

'BENİM OLMAMAMI DEĞERLENDİRMEK LAZIM'

Kuzu, şöyle devam etti: "Dört dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. 7 Haziran 2015'te, 3 dönem kuralı sebebiyle ara verdim. 1 Kasım 2015'e kadar süren kısa bir araydı. 7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran'da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım"

‘BAŞKANLIK MODELİ PRATİK VE PRAGMATİK'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuşan Kuzu, "Başkanlık modeli, eski modelden çok farklı. Kendine özgü ve aklın bulduğu bir sistem" dedi.

Parlamenter sisteme ilişkin de değerlendirmede bulunan Kuzu, “Parlamenter model, İngiliz menşeili bir modeldir. İngiliz kanını taşır. Ama başkanlık modeli, pratik ve pragmatik bir sistem” ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemi hakkındaki değerlendirmelerine devam eden Burhan Kuzu, kendisini başkanlık modelinin “kurucu babası” olarak niteledi ve başkanlık sisteminde arzu ettiği parlamento modelinin vatandaşı birinci elden tanıyan vekillerden oluştuğunu ifade etti. Arzuladığı parlamento modelinde, vekillerin lidere değil vatandaşa bağımlı olduğunu söyleyen Kuzu, sistemin bu haliyle “ne deve ne kuş” olduğunu belirtti. Kuzu’ya göre, tanımladığı modelin uygulanması sonucunda, “Ankara'ya giden vekil, bölgesinin sesini dinleyecek, liderinin sesini dinlemeyecek”.

'VERDİĞİN KARARDA DURDUK YERE NİYE ŞÜPHE UYANDIRIYORSUN'

Yargıda taraflılık tartışmalarına da değinen Burhan Kuzu, 24 Haziran seçimlerinden önce sosyal medyada cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında "Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız" şeklinde paylaşım yapan ve eleştirilen Danıştay Üyesi Aysel Demirel’e: “Senin ne işin var siyasetle, Muharrem İnce'yle. Verdiğin kararlarda durduk yere şüphe uyandırıyorsun. Olmaması lazım bunların" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burhan Kuzu 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Niye sen Kanuni Sultan Süleymanmısın?
tabiki kayıp senin olmaman başkaları da aday gösterilmedi emegi geçenler in bazıları aday gösterilmedi şu an saysam cok ama hepside tayip erdoganın rüzgarıyla parti yürüyor bir ilce başkanı kadar partiye yararı ve bilgisi olmıyanlar millet vekili oluyor ama parti yine iktidar tayip erdoganın yüzgarı partiyi uçurub götüriyor daha sonra ne olacak düşünemiyorum
sayın kuzu 4 dönam yapmışsınız artık kuzu kuzu oturda abi desinler,rabene hep bana demeyin,yeni yüzler yeni lider çıksın,ayıp ediyorsun,üzdün bizi sana yakışmadı
PARLAMENTER SİSTEM İNGİLİZ MODELİ DE, BAŞKANLIK SİSTEMİ DE AMERİKA MODELİ NİYE DEMİYORSUN, GERÇİ NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN SİSTEM, SENİN OLDUĞUN GİBİ...ALLAH AKIL FİKİR VERSİN..
şu adamı aslında tutuklamaları lazımdı Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
her zaman ki kuzu işte, fazla dikkate almamak lazım, ne zaman ki tam teşekküllü bir hastaneden, akli dengesi yerindedir, raporunu kamuoyuyla paylaşırsa, dikkate alacağım...
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