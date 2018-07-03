Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!

Kuzu, “Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik” dedi. Çoğunluğu kaybetmelerinin sebebini kendisinin aday gösterilmemesine bağlayan Burhan Kuzu, seçimlerle yürürlüğe giren sistemi “pratik ve pragmatik” olarak nitelendirdi.

'BENİM OLMAMAMI DEĞERLENDİRMEK LAZIM'

Kuzu, şöyle devam etti: "Dört dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. 7 Haziran 2015'te, 3 dönem kuralı sebebiyle ara verdim. 1 Kasım 2015'e kadar süren kısa bir araydı. 7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran'da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım"

‘BAŞKANLIK MODELİ PRATİK VE PRAGMATİK'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuşan Kuzu, "Başkanlık modeli, eski modelden çok farklı. Kendine özgü ve aklın bulduğu bir sistem" dedi.

Parlamenter sisteme ilişkin de değerlendirmede bulunan Kuzu, “Parlamenter model, İngiliz menşeili bir modeldir. İngiliz kanını taşır. Ama başkanlık modeli, pratik ve pragmatik bir sistem” ifadelerini kullandı.