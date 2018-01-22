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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 22.01.2018 12:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son dakika habere göre, CHP Yalova Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Muharrem İnce yaptığı açıklamada, "Umutları yeşertmeye, atılımlar yapmaya ihtiyaç vardır. 36. Olağan Kongresi'nde CHP Genel Başkanlığı'na adayım. Aday gösterildim. 2019'da Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır, CHP tüzük değişikliği yapmalıdır" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, partisinin eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i ölümünün ikinci yılında anarak başladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen ve "Böyle bir günde CHP'nin genel başkan adaylığı ile ilgili karşınızda olduğum için üzgünüm" ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti:

"Ancak hayatın içinde bunlar da var. Sayın Cumhurbaşkanı Afrin ile ilgili harekatı parti kongrelerinde konuşuyorsa, hayat da bir yandan devam ediyor demektir."

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI VARDIR"

Afrin'de Türkiye'nin geleceğini korumak için mücadele eden askerlere başarı dileyen İnce, "Türkiye Cumhuriyeti kendisine içeriden veya dışarıdan yapılacak her türlü terör saldırısı karşısında mücadele etmek zorundadır. Afrin'de yapılan da Fırat Kalkanı'nda yapılan da budur. Ordumuz kendi güvenliğimizi sağlamak için meşru bir mücadele içindedir. Suriye topraklarından Türkiye topraklarına havan saldırıları yapılıyorsa, terörist sızmalar oluyorsa, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vardır. Ve bu hak uluslararası hukuka da uygundur. Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

"2010 SEÇİMLERİ KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞTIR"

AK Parti iktidarının izlediği politikaları eleştiren, Türkiye'nin parlamenter sisteminin yara aldığını savunan İnce, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin de zarar gördüğünü bildirdi.

İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP tarafından beslenip büyütülen FETÖ'cülerin darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen olağanüstü hal ve tek adam rejiminin önünü açan 16 Nisan referandumu, Türkiye Cumhuriyeti'ni rotasından çıkarmıştır. Artık Türkiye'de demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz etme olanağı kalmamıştır."

Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan İnce, ülkeyi bu hale getirenlerin hala iş başında bulunduğunu ve onların ülkeyi sorunlarından kurtarmasını beklemenin gaflet olacağını iddia etti.

İnce, şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzde üç önemli seçim var. Bu seçimlerin olağan seçimler olmayacağını gösteren çok sayıda emare bulunmaktadır. Bu seçimler sonuçları bakımından siyasi partilerin başarısı ya da başarısızlığı olarak ifade edilemez. Çünkü bu seçimler, Türkiye'nin seçimleri haline gelmiştir. Bu seçimler parti çıkarlarının çok ötesinde, Türkiye'nin kaderini ilgilendiren yol ayrımlarıdır. Bu seçimler köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye 2019 seçimlerinde yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecek olanları görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu tehlike kendi gündelik sorunlarımızın çok önündedir. Türkiye'nin cumhuriyetçileri, kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, ortak kaderi paylaşacaklardır."

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALARIN HİÇBİR YERİNDE OLMAYACAĞIM"

Atatürk ve cumhuriyetle sorunu olmayanların, ülkesine sevgiyle bağlı olanların bu süreçte hata yapmayacağını belirten İnce, uçurumun başındaki Türkiye'yi çekip almak için CHP'ye önemli görevler düştüğünü aktardı.

İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oy kullanacak delegelerin sadece genel başkan ve parti organlarının seçimini yapmayacaklarına değinerek, onların omuzlarında geleceğin sorumluluğunu taşıdıklarını ve cumhuriyetin delegeleri olduklarını söyledi.

İnce, "Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce veya başka adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisi, eğitimi, kalkınması, sanayisi, ekonomisiyle, gelişmesiyle yakından ve doğrudan ilgilidir. Bu kurultayın sonuçları sadece Türkiye'yi değil, komşularını, Ortadoğu'yu, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliğini de ilgilendirmektedir. CHP, bu devasa sorunları çözebilecek düşünce zenginliğine ve eylem mirasına sahiptir." ifadesini kullandı. İnce, parti içi tartışmaların hiçbir yerinde olmayacağını, gündeminin ülke ve millet olduğunu da vurguladı.

"CESUR YÜREKLERE İHTİYAÇ VARDIR"

Hayalinin, özgüveni yüksek bir CHP yaratmak olduğunu vurgulayan İnce, şu görüşlere yer verdi:

"Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, umutları yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. olağan kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum. Bu kurultay sadece kurultay delegelerimizin, üyelerimizin değil, 80 milyonun kurultayıdır. 3 Şubat'ta 80 milyonu Ankara'ya davet ediyorum. Kaderinize, ülkenin kaderine el koyun diyorum. CHP'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Partime üye olsun olmasın herkesi Ankara'ya davet ediyorum."

İnce, 2019'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, genel başkanın iki dudağı arasında olmamasını da istedi.

"Tıpış tıpış oy vermemeliyiz. Gönüllü olarak oy vermeye gitmeliyiz" diyen İnce, CHP'nin 1 milyon 200 bin üyesinin görüşünün alındığı bir tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

İnce, "CHP'nin genel başkanı, 'Partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin' diyemez. Bunu dememelidir." dedi.

Soruları daha sonra yapacağı basın toplantılarında yanıtlayacağını belirterek, salondan ayrılan İnce'nin açıklamasına, bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı.

AA

MUHARREM İNCE KİMDİR?

4 Mayıs 1964'de Yalova'da doğmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi’nde sürdürmektedir.

Zekiye-Şerif İnce çiftinin oğlu olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya gelen Muharrem İnce, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Fizik öğretmeni olarak değişik liselerde ve dershanelerde görev aldı, müdürlük yaptı. Bir süre Yalovaspor’da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı yaptı.

2002 genel seçimlerinde, CHP Yalova milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 2007 genel seçimlerinde de aynı başarısını tekrar etti. 24. Dönem Yalova Milletvekili olarak TBMM’ye tekrar girmiştir.

Evli ve bir çocuk babasıdır. TBMM’deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” isimli kitabı yayınlanmıştır. 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi olmuştur.

Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
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Anahtar Kelimeler:
Kurultay CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
CHP YE HİÇ OY VERMEDİM FAKAT BAYKALI SEVERDİM,DİNLERDİM BANA CHP Yİ SEVDİRİYORDU..İNCE DE AYNI ÇİZGİDE...CHP Yİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE ÇİZGİYE TAŞIYCAK BİRİ..KESİNLİKLE ÇOK DAHA FAZLA OY ALIR CHP..
@yilmaz_1972_teoyi "Memleket meselelri Sizin boyunuzu AŞAR! Siz gidin önce CHP yi Kurtarın PKK nın elinden "demiştikte zorlarına gitmişti mynet kıllığı bırakta yayınla yorumlarımızı yeter 50 tane yazdık belki
@palermo544 Chp'ye Pkk'nın müdahale ettiğini söylüyorsan,, Pkk'nın Chp'yi yok edersem istediğimi alırım diye düşünfüğünüde bilmem gerekiyor ama oylar bir türlü arttırılamadığına göre Pkk'nın Meydanı kim için hazırlığınıda söylede bilgimiz artsın istersen.
insallah ince kazanir.
Bugüne kadar Chp'ye oy vermiş biri değilim. Ama eskiden yaptığı yapıcı eleştiriler ve konuşmalardan ötürü bu adama sempatim vardı. Düştüğü koltuk sevdasından ötürü günden güne soğuyorum kendisinden!
kemal bey lütfen aday olmayin muharrem beyin önünü kesmeyin duruşuyla konusmasiyla genel başkanlığı hak ediyor yakisirda halk ta bunu istiyor il başkanlarına değil delegelere sorun halka sorun neden oyumuz artmiyor diye sebep belli kimse kendini kandirmasin partinin daha fazla oy alabilmesi için başka seçenek yok
MUHARREM İNCİ GELSİN .DERTLER ÇÖZÜLSÜN.DEĞİŞİM ŞART. HEYECAN OLSUN?
@fatih_byik_1966 sihirbaz mı?
@extrabilenadam HOKUS POKUS.LENTOS
Hayırlısı olsun. sağı solu bırakın mevlana öğretisini felsefesini yürütün
Demek ki CHP içinde demokrasi işlemektedir. Tek adam zihniyeti kafadan demokrasiye darbedir... Kazananla yol devam edilir. Yalnız İnce'nin dediği gibi bu seçim yol ayrımıdır.
Allah'a şükürler olsun ki tarih bilimi diye bir bilim dalı var. yani bu memleket ne bölünmeler ne iç karışıklıklar ne yoksunluklar ne kuyruklar ne tedavi olamamazliklar gördü ve tarih bin yazdı bugün seversin sevmezsin ama tarihi tarihçilerden okumadan günün kıymetini bilemezsin ve tarih açıkça göstermiştir ki istisnasız Gazi Mustafa Kemal döneminden sonraki chp hükümetlerine bir bakın tarihin tozlu sayfalarında karmaşadan sefaletten hastalıktan başka birşey görebilecekmisiniz akıl sahibi insan bir görüşü savunan kişinin söylediklerine bakarsa yapılacağını bilir,onun için okur araştırırogrenir
@demir_demirkan_1985 aynen
CHP de ki savaş #AfrinHarekati ndan daha önemli . Kim gelirse gelsin CHP de bişey değişmez , batıyorlar
CHP için En Hayırlı ve isabetli karar olur Muharrem İNCE Geç bile kalındı
Muharrem ince Kılıçdaroğlunun Bir numaralı adamı. CHP biraz karıştımı birileri aday olmaya başladımı Muharrem ince çıkar Adayım der. Sonra Kılıçdaroğlu ve Muharrem incce kalır adaylardan . Muharrem ince ya çekilir yada 100 veya 200 oy alır sonra Kılıçdaroğlu kazanır. Muharrem inceye oy verenler tasfiye olur. Kılıçdaroğlu saltanatı devam eder. Bir takip edin Eğer birileri aday olmasın diye Muharrem ince adaylığa çıkar. Kılıçdaroğlu ve Muharrem ince danışıklı dövüşüne hoşgeldiniz. Muharrem ince kazanmak için değil Kılıçdaroğlu kaybetmesin diye aday oluyor. :)
Kaçıncı adaylık bu. Kılıçtaroğlu cd ile geldi gitmez
Eminenin önünü kesip kemal abisini kurtarmış koltuğunu perçinlemişti. Şimdi aynı şeyi ümit'e yapıyor. Bu sefer karşılığında ne alacak bekleyip görelim.
Bu arkadaş her ne kadar dinamik ve yenilikçi bir kişilikmiş gibi görünse de açıkça kırkayak ın tekidir. Bundan önce CHP nin en az bir kaç kurultayında aynı söylemlerle aday olduğunu açıklamış ve bir süre sonra Kılıçdaroğlu nun yanında yer alarak değişim yanlılarını tuzağa düşürmüştür. Hani avcılar yaban ördeklerini çekmek için ayağından bağladıkları evcil ördek kullanırlar aynen öyledir.
basarisiz olanlar koltugu birakip gitsin artik yenilik sart
Kemal kılıçtaroğlu' nun dürüstlüğünü, nezaketini, naifliğini seviyorum ama siyasette bunlar yetmiyor. CHP ye daha dinamik coşkulu istekli bir başkan gerekli Muharrem İnce' de yeterli vasıf var mı bilemiyorum ama bir kan değişimi şart
Muharrem ince yi kararsızlar olarak bir umut ışığı gibi görüyoruz.
hiç olmazssa adayım diye birisi çıka biliyor.amma akp den birisi bende adayım diye çıka bilirmi .
Chp'nin sorunu liderlik değil zihniyet sorunu.Partinin bir tarafında Atatürkçü kesim diğer tarafında pkk sempatizanı vekiller bir diğer tarafında fetö sempatizanları.
bizdeki siyasi parti liderleri ne hikmetse geldilermi ne kadar başarısız olursa olsun bir türlü gitmek bilmiyorlar halkın tepkisini çekiyorlar başarısızsan arkadan gelenler yol ver partiyi düşün halkı düşün bu kadar bencil olmayın
chp asla tek adam partisi değil ,en güzel yeride bu kişilerin asla önemi yok kimse oyunu kişi için vermiyor. bu da benim hoşuma gidiyor. darısı diğer partilerin başına.
inşallah kazanır kılıçtaoğlunun gafları yalanları dağları aştı chp nin başına hiç yakışmadı yakışmayacak yolunaçık olsun muharrem ince hiç olmazsa usturplu konuşuyor
Dünyanın en komedi rekabeti.
kemal iyisin dürüssün ama partiyi düşün hattaki hiç katılmaman lazım, ne olur çekilde partinin yolunu aç kaç seçim geçirdin? anlaman lazım....
Bugün moda bu herhalde.Ben de CHP'li değilim.Ancak Türk demokrasisi açısından,her ne kadar Kılıçdaroğlu'da iyi bir potföy gibi görünse de Muharrem İnce daha etkili olabilir.
kılçıktaroğlunu ancak ve ancak bir cd ile gönderebilirsiniz çünkü kendisi cd ile geldi
ihraç yolu gözüktü o zaman.
Sayın muharrem ince sizin ve bir başka birilerinin bir tutum ve davranış hele hele bu dönemde yani yerel seçimlere 1 yıl varken yaptığınız başkan adayı olduğunuzu açıklamalarız yanlış bu chp ye suikast gibidir oysa tek başkan adayı Kemal bey olmalı ve tüm chp lilerde etten duvar örüp kollamak ve sahip çıkmak olmalıydı.Sizler bu zamanda allemi cihan olsanız 1 yıl gibi kısa bir sürede chp yi 1 puan bile ileri taşıyamazsınız bu sadece sizin için değil böyle bir zamanda aday olanlar için söylüyorum Kocasakal içinde geçerli bu sözlerim bu tutum ve davranış chp sine yapılacak en büyük ihanettir.
kilicdaroglu Kazanir olmasi gerekende budur .muharemince kazanirsa chp eski haline doner ve bu halkla arasina sinir girer.
hayatım boyunca rahmetli ecevitin dsp si hariç chp den başka bir partiye oy vermemiş aynı zaman da kılıçtaroğlu sayesinde 2009 dan 2017 ye kadar 8 seçim kaybetmiş bir partinin seçmeniyim, ve diyorum ki yeter artık yeter kılıçtaroğlu git artık olmuyor kardeşim olmuyor, bırak artık sn ince de olabilir sn kocasakal da olabilir yeni bir oluşum yeni bir kan lazım,eyer ki sn kılıçtaroğlu tekrar seçilirse yemin ederim ki ben ve benim gibi düşünen binlerce kişi chp ye oy vermeyecek ve diyorum ki sn kılıçtaroğlu tekrar seçilirsen canın cehenneme yeter artık, ve bu yazı inşallah yerine ulaşır nokta.
yalandaroglu gitmeli chp rahat bir nefes alır
Mutlaka seçilmeli yalovada kalan ağaçları keseriz sonrada ülkede ne kadar ağaç varsa keser kereste yaparız
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