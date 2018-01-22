CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, partisinin eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i ölümünün ikinci yılında anarak başladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen ve "Böyle bir günde CHP'nin genel başkan adaylığı ile ilgili karşınızda olduğum için üzgünüm" ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti:

"Ancak hayatın içinde bunlar da var. Sayın Cumhurbaşkanı Afrin ile ilgili harekatı parti kongrelerinde konuşuyorsa, hayat da bir yandan devam ediyor demektir."

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI VARDIR"

Afrin'de Türkiye'nin geleceğini korumak için mücadele eden askerlere başarı dileyen İnce, "Türkiye Cumhuriyeti kendisine içeriden veya dışarıdan yapılacak her türlü terör saldırısı karşısında mücadele etmek zorundadır. Afrin'de yapılan da Fırat Kalkanı'nda yapılan da budur. Ordumuz kendi güvenliğimizi sağlamak için meşru bir mücadele içindedir. Suriye topraklarından Türkiye topraklarına havan saldırıları yapılıyorsa, terörist sızmalar oluyorsa, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vardır. Ve bu hak uluslararası hukuka da uygundur. Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.