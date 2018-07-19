HABER

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

"Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin" - "(Bedelli askerlikteki 28 günlük eğitim) Bunun enine boyuna tüm gerekçeleriyle dinlenmesi lazım. Bu taleplere kulakları tıkamak doğru bir yaklaşım değil"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni dönemde oluşan Mecliste ilk komisyon toplantısının görüşülmeye başlandığını anımsattı.

Yeni döneme ilişkin daha önce bakanların Meclise gelmeyeceğinin söylendiği ancak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşen Adalet Komisyonunda yerini aldığını ifade eden Özel, AK Parti'lilerin kendi yaptıkları anayasanın ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Bedelli askerlik gündemimizde yok." açıklamasından 22 saat sonra konuya ilişkin yasa teklifinin gündeme geldiğini aktaran Özel, "Bu, 'Yasalar Mecliste milletvekillerince yapılacak.' denilirken açıkça millete yalan söylediklerini kanıtlayan suçüstü durumuydu ve yasanın aslında sarayda, bakanlıklarda hazırlandığı ve iki milletvekiline imza attırılıp, bedelli yasasının geldiğini de itiraf ediyordu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir gazeteye verdiği röportajda yeni sistemi, "tek kişilik hükümet" şeklinde tanımladığını belirten Özel, "Uçum, 'bizim tek adam yönetimi' dediğimiz şeyin altını çizerek, mülakat olarak veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 3 askeri hakimin ihraç edildiğini anımsatan Özel, kararda "Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edildiği" yönünde ibare bulunduğuna dikkati çekti.

"Dört dörtlük bir rezaletin altına imza atıldığını" savunan Özel, şöyle devam etti:

"Henüz bakan oldum, benim apoletler buradaydı, ne oldu, kravat da nereden çıktı, kılıcım nerede derken Başbakanlığın kalktığını unutmuş beyefendi. 'Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere başkanlığa' ifadesine imza atacak ve iki yardımcısına imza atmasını sağlayacak kadar kontrolden çıkmış, hazırlıksız yakalanmış, Türkiye'nin geleneksel devlet yönetimiyle bağdaşmayan, kamu yönetimini perişan eden bir tutum içinde."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tarihin çöplüğünde yerini almıştır." sözlerini anımsatan Özel, "Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin. Seni aldılar, siyasetin çöplüğüne attılar." dedi.

"Dolmabahçe Mutabakatı" sonrası yaşanan gelişmeleri hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Bir de hakkında FETÖ meselesinde konuşulanlar var. Bu ikisi birlikte ya da ikisinden biri. Seni siyasetin çöplüğüne attı zaten Erdoğan. Sen oradan geri dönüşümle kazanıldın, geri dönüşümle geldin. Sen siyaset çöplüğünde martı sesi dinliyordun, çok istedin ne yaptınsa yaptın dombra dinlemeye başladın. Bu gidişin ve dönüşün şüpheli olduğu nereden belli? Biz giden Mahir Bey'i de dönen kabadayı Mahir Bey'i de biliyoruz. Giden Ünal iyi eğitimli, nazik, centilmen, siyaset dilini kullanmayı başarıyla ortaya koyan biriydi. Yeni gelen kabadayıdan kesme kasap, bir yerlere yaranmaya çalışan Mahir Ünal ise sinirli, kin kusan, küfürbaz, hakaretçi, hadsiz ve çirkefçe ifadeleri gündelik lügati olarak benimseyen bir adam."

Siyaseti bırakan kişilerin gittiği yerin bir çöplük olmadığını ifade eden Özel, "Davutoğlu siyaseti bıraktı. Çöplükte mi? Partinizde siyaset yapmış, onlarca genel başkan yardımcısı, bakan onlar siyasetin çöplüğünde mi? Bugün partinize yakın isimlere verdiği mülakatlarda size ve genel başkanınızı öven Çiller, şu an siyasetin neresinde duruyor?" diye sordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da "terörle mücadeleye" ilişkin yasa teklifinde yer alan valilere dair yetkinin kalıcı olduğunu söylediğini anlatan Özel, "Valiler cumhurbaşkanı ile gidecekler. Yani bu yetkilerle donattığınız valiler siz giderken gidecek yeni gelenlere de böyle yetkiler verilmeyecek. Bunu da Hayati Yazıcı bilsin." dedi.

- "Gelecek hafta Yıldırım ile görüşeceğiz"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in CHP'ye gönderdiği mektubu basın mensuplarına gösteren Özel, gelecek haftadan itibaren hem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hem de Eren Erdem'e düzenli ziyaretler yapacaklarını ve "tutukluluklarına" karşı basın toplantısı düzenleyeceklerini aktardı. Berberoğlu'nun 24 Haziran'da milletvekili seçildiğine işaret eden Özel, yargılamanın devam etmesi için dokunulmazlığının yeniden Mecliste kaldırması gerektiğini belirtti. Özel, Berberoğlu'nun durumuna ilişkin gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildirdi.

- "Fay kırıklığı yaratacak ifade beklemeyin"

Olağanüstü kurultay isteyen bazı milletvekillerinin basın toplantısı düzenlendiğinin hatırlatılması üzerine Özel, milletvekillerinin Adalet Komisyonunda terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifi üzerinde çalıştığını ifade etti. Özel, "CHP Grup Başkanvekili olarak orada, bu salonda bir birlikteliğe ihtiyacım var. O yüzden, benim ağzımdan bu kürsüden grupta fay kırığı yaratabilecek ifadeler duymayı beklemeyin." dedi.

Bedelli askerlikte 28 günlük eğitime ilişkin bir soru üzerine de Özel, şunları kaydetti:

"Bedelli deyince akla, Erdoğan'ın çocuklarının, damatlarının yaptığı gibi bedelli akla geliyor. Parayı verip tezkereyi almak akla geldiği, bu beklentiyle oy aldıkları için bugün 28 gün silah altına alma çıktığında çok şekilde başvuru geliyor. Bunun enine boyuna tüm gerekçeleriyle dinlenmesi lazım. Bu taleplere kulakları tıkamak doğru bir yaklaşım değil."

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Vatan Partisi: Bedelli askerlikle 'Mehmetçik' kavramını yok ediyorsunuzVatan Partisi: Bedelli askerlikle 'Mehmetçik' kavramını yok ediyorsunuz
Devlet eski Bakanı Fikret Ünlü'den üzücü haberDevlet eski Bakanı Fikret Ünlü'den üzücü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel çöplük Mahir Ünal siyaset

En Çok Okunan Haberler

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den

CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den

CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!

CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!

CHP'li Selin Sayek Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

CHP'li Selin Sayek Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.