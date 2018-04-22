CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"PENSİLVANYA'NIN TAVSİYESİ"

Yalçın, "Bu bir FETÖ ittifakıdır. Üst aklın marifeti, Pensilvanya'nın tavsiyesidir" diye konuştu.