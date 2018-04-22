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CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Üst aklın marifeti, Pensilvanya'nın tavsiyesi" dedi.

CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"PENSİLVANYA'NIN TAVSİYESİ"

Yalçın, "Bu bir FETÖ ittifakıdır. Üst aklın marifeti, Pensilvanya'nın tavsiyesidir" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Sen kendi beyninle herkesin beynini aynı kefeye koyma...
Chp ve iyi parti Bu ülkenin partisi asla değillerdir ikiside batılı devletlerin ve fetonun emrinde bu millet aptal değil aptal olanlar zaten bunlara oy veriyor bunlar kesinlikle milliyetçi atatürkçü değiller batının kuklaları seçime 2 ay var daha bunların çok pislikleri meydana çıkacak chp nin adayının fetönün yeni ümidi meral akşener olduğu da kesinlik kazandı patronları böyle istedi üyanın ey bu toprakları gerçek sahibi türk ve müslüman kardeşlerim haçlılar üzerimize geliyor safları sıklaştırın
Asıl üst aklın koalisyonu sizsiniz.
BÖLÜNME DEĞİL, BİRLİK Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ekonomimiz tehdit altında. Irak işgali öncesinde ABD tarafından yaratılan 2000, 2001 krizine benzer çabalar var. Irak ve Suriye üzerinden Türkiye’ye yöneltilen tehdit de ciddi. Bu koşullarda Türkiye’nin her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ama daha seçim kararı verilirken yapılan darbe ve sonrasında yaşananlar herkesi kuşkulandırıyor.
meral akşenerle siyaset başedemediler çirkefleşmeye başladılar.devlet bahçeli,kurultaya gidemeyecek kadar korkak,akepe genel başkanı seçimlere sokmak istemeyecek kadar..semih yalçın,butun bunlar siyonizmin oyunudur demeliydi aslında.)buyuk israil projesinin ilk adımıdır demenizi bekliyorum.)
Pensilvanya destekçileriyle, FETÖ'ye her istediğini veren, PKK ile her türlü pazarlığı yapan vatan hainleriyle sözde cmilli cumhur ittifakını kuran siz değil misiniz? Bu ne biçim bir siyaset anlayışı böyle yazıktır bu ülkeye, ayıptır, günahtır. Yeter artık adam gibi dürüst siyaset yapın.
YOKSA..! Bu arada kulağımıza gelen bazı bilgiler var. ABD’ye 24 Haziran sonrasına ilişkin sözler verildiği iddia ediliyor. “Rıza Sarraf davasından kurtulma” karşılığı tavizler konuşuluyor. | Suriye’de ABD ile birlikte çalışma | Irak’ta yeni görev. | Kıbrıs’ta yeniden masaya oturma. | Açılım sürecinin yeniden formatlanması. | ... Efkan Ala, Mehdi Eker, Taner Yıldız’dan oluşan AKP heyetinin Londra’da İngiltere derin devletine yakın, PKK yanlısı Democratic Progressive Institute (DPI)’yi ziyaret etmesi de şüpheleri arttırdı. Birşeyler döndüğü anlaşılıyor. Ama Türk Milleti’nin Kurtuluş Sava
erken seçim kimin aklı acaba
HERŞEYİ FETÖ'YE BAĞLIYORSUNUZ AMA ŞUANDA MHP'NİN İTTİFAK YAPTIĞI AKP FETÖ İLE BERABER AYNI YAĞMURDA ISLANMADILAR MI ASIL SEN ONA BAK.
Gülmek serbestmi? Aslında ağlamayı tercih ederim.
Valla bunları iyice korku dağları sarmış,köklü bir partiyi pasifize ederek kendi tabanına ihanet edip ülkücüleri yok sayan,milliyetçileri aşağılayan hakaret ederek vampir diye adlandıran,habur ve çözüm süreci adı altında pkkya her istediğini veren sürekli kanan kandırılan bir partinin gölgesi altında varlık göstermeye çalışan,ve süt dökmüş kedi misali çıt çıkarmayan köhne eskimş bir zihniytle, türkiye hiçbir yere gidemez oylar İYİ PARTİYE allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun,Allah bizleri ve memleketimizi bopçu uşaklarından korusun AMİN AMİN AMİN...
Millet geçim derdi dertli, dört nala koşan akaryakıt zammının, dolayısıyla hayatın bütün alanlarına yansıyan zamların peşinden yetişmeye uğraşırken Ankara’daki beylerin erken seçim kararı alması ve bir de bu tarihi üniversite sınav tarihi ile çakıştırmaları ciddi oy kaybını beraberinde getirecektir. Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile aileler zaten mağdur idiler bir de bu yanlış tarih ilanı ile gençleri de mağdur ettiler. Mağduriyet katlandı. Mağdur edenlerin mamur ve memnun edileceklerini düşünmek herhalde çok fazla iyimserlik olur. Büyükler gençlere çok ayıp ettiler. OKU, YORUMLA ve
hiç şaşırmadık fetoo ittifakı.. derinlere bakın gerçek hep ayrıntılarda gizlidir. cinayette ve siyasette herzaman gerçeklere karartma uygulanır işte şimdi olanda budur chp iyi partiye vekil veriyor Allah allah milletimizde ne üdü belirsiz bu ittifaka alkış tutıyor akıl tutulması bu olsa gerek. uyanın iyi partiye inanan kardeşlerim emperyalis oyunlarına gelmeyin uyanın lütfen imanınız için inancınız için türklüğün ülküsü için uyanın artık.
YENİ YASADA, MÜHÜRSÜZ OYLAR KANUNLAŞTI!!! HER SANDIKTA YAKLAŞIK OLARAK 300 - 400 OY KULLANILMAKTADIR!!! YANİ, ÖZENLE SEÇTİĞİNİZ SANDIK BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİNİN BU KADARCIK OY PUSULASINI MÜHÜRLEYEMEYECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ,YOKSA DIŞARIDAN, BİNDİRİLMİŞ KITALARDAN GELECEK OLAN MÜHÜRSÜZ PUSULALARI MI???
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