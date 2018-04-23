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CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmesi önerilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

İrgil, Twitter hesabından "Daha fazla Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için YOK hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır" mesajını paylaştı.

İrgil daha sonra da "CB adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle; - Güle güle olacaktır" yazdı.

ceyhun irgil

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CHP 24 haziran erken seçim 24 haziran erken seçimi Abdullah Gül seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
işte CHP'nin duruşu bu olmalı.
@halilykaya "her evden bir kişi HDP ye Oy versin" diyenler, Budefa Vekillerini verdiler. neyin duruşuymuş bu , bi anlatıver hacı
Doğru
SENİİ KİM TAKAR, BEKLE CUMARTESİ GÖRÜRSÜN
chp kendi içerisinden aday çıkaramayacak kadar aciz biçare bir partidir, maralı desteklemek için vekillerini satmıştır, dün vekilini satan yarın donunu satar, yüreğiniz varsa keMali aday gösterin sizde kurtulun bizde
Ben de aynı düşünüyorum. KArdeşim Sabih Kanatoğlu Ya da Uğur DÜNDAR varken cumhurbaşkanı adayı aranır mı
reisten baska kimse turkiye yi yonetemez reis baskan olmazsa turkiye coker .
Chp İYİ yolda
Hele öyle bir hataya gene düşsünler, hayatımda yapmadığım ve hiçbir kuvvetin yaptıramıyacağı şeyi yaparım. Gider Tayyip'e oy atarım.
chp nin ak partinin gizli yancısı olduğu gün yüzüne çıkıyor. yalandan yere aday çıkarmıyorsunuz her seçimde akp kazansın diye türlü oyunlar yapıyorsunuz. YAZIKLAR OLSUN.
Doğru bir yaklaşım. Aynı görüşü paylaşıyorum.. akp'ye noterlik yaptı. Cumhurbaşkanlığı yapmadı. Böyle birinin ismi neden hala önplanda olur, anlaşılır şey değil...
15 Vekil girtiğindede takım arkadaşlarına GÜLE GÜLE dedin mi İrgil? Duruşmuş!!! Pardonda adama sorarlar neyin duruşu diye!
CHP süper gidiyor işte bu be asıl chp
CHP sen kişiliksiz bir partisin.Tabii Genel Başkanı sayesinde.Gülü 2007 de c.başkanın yaptırmamak için her türlü depokrasi dışı oyuna başvurdunuz.Şimdi aday yapmak istiyorsunuz.Karamollaoğlunu Madımak katliamından sorumlu tutup söylemediğiniz kalmadı.Şimdi bu adamdan medet umuyorsunuz.Midem bulanıyor.
Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olmadıktan sonra bütün emekler boşa gider.
Merak etme vekil..Sn Gül muhalefet tarafına aday olup kendini düşürecek karekterde birisi değil.
bağımsız girse chp den daha fazla oy alır
bunu baskanligi kszanirsa anca meral abla gerisi bos
Abdullah Gül kim ki ? Kendisi cumhurbaşkanı iken sesini çıkartmadı ağzını açıp bir şey söylemedi şimdi ne oldu da tekrar siyasete döndü ? CHP'nin adayı olsa zaten MHP'den sonra meclis dışı kalacak parti olur CHP. Meral Akşener varken Abdullah Gül falan boşa zaman kaybı.
Abdullah Gül ü CHP seçtirmemek için 367 sayısını kullanıp uğraşmışken bunu söylemek saflık...Ayrıca ülke bu hale getirilirken hangi yasayı veto etmişki...Kesinlikle Abdullah Gül ve Devlet Bahçeli sadece stepnedir tarih onları yancı olarak hatırlıycak sadece...
şükür biri açıkça söyleyebildi oh beee. net olun kardeşim net ya var ya yok
Gül rte nin yansıması
MUHTEMELEN LISTEYE GIRME UMUDUNU YITIRMIS ASLANLIK PESINDE OLAN BIR BEY GALIBA.
Chp adamsın
Meral Akşenerde karar verildi o yüzden böyle konuşuyor. Akşener olmasaydı kapısını çalacağınız tek kişi Abdullah gül olacaktı.
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