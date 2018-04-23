CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

İrgil, Twitter hesabından "Daha fazla Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için YOK hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır" mesajını paylaştı.
İrgil daha sonra da "CB adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle; - Güle güle olacaktır" yazdı.
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!
ABD’de PKK skandalı!
Meral Akşener'e büyük şok!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 25 yorum