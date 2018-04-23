CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

İrgil, Twitter hesabından "Daha fazla Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için YOK hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır" mesajını paylaştı.

İrgil daha sonra da "CB adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle; - Güle güle olacaktır" yazdı.